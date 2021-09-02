Бойцы ВСУ провели учения по отражению вражеских атак с воздуха. Фото и видео

Бойцы Вооруженных сил Украины отработали отражение воздушного нападения на одном из полигонов на юге Украины. В учениях принял участие личный состав зенитно-ракетных подразделений.

Об этом сообщается в Facebook командования объединенных сил ВСУ. Во время тренировки боевые расчеты зенитно-ракетных комплексов "Бук", "Оса" и С-300 отработали ряд задач по противовоздушному прикрытию группировки войск и важных объектов инфраструктуры в режиме максимально приближенном к боевому (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Как сообщил командующий объединенных сил ВСУ Сергей Наев, в ходе практической фазы учений средства противовоздушной обороны отработали наведение на цели воздушного противника, а также задачи по поддержке наземных сил, отражению воздушного нападения условного противника и прикрытию важных государственных объектов.

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"Обучение имело целью повысить слаженность в работе боевых расчетов. Поэтому в процессе планирования тренировок учитывался обобщенный анализ опыта проведения боевых действий", – подчеркнул генерал-лейтенант.

По его словам, военнослужащие, принимавшие участие в тренировке, с поставленными задачами справились, цель тренировки достигнута.

Как сообщал OBOZREVATEL, инженерно-саперные подразделения Вооруженных сил Украины провели масштабные учения при поддержке артиллерии и армейской авиации вблизи с временно оккупированным Крымом.