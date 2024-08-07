Боголюбов пытается вывести из-под залога Привата зерновой порт 'Бориваж' и 'бросить' банк на 5 млрд грн – СМИ

Геннадий Боголюбов пытается "провернуть" мошенническую схему, по которой хочет вывести из-под залога ПриватБанка зерновой порт "Бориваж".

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Об этом пишет Инсайдер UA.

С 2018 года продолжается судебная эпопея по поводу долгов ООО "Бориваж", которой СМИ связывают с эксвладельцами ПриватБанка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Все эти годы ПриватБанк пытается взыскать многомиллиардные долги и забрать у бывших владельцев банка зерновой терминал. И чего здесь только не было: и залог ПриватБанка исчезал из реестра ипотек, и банк что-то выигрывал, а затем проигрывал в судах. В конце концов, в 2023 году ожидаемое хозяйственный суд Днепропетровской области возбудил производство по делу о банкротстве ООО "Бориваж", в котором долг перед ПриватБанком был признан в размере более 5 млрд грн.

Как следует из материалов дела о банкротстве, в залоге у банка находится доля в уставном капитале ООО "Агротерминал Логистик" в размере 99,9%. А уже ООО "Агротерминал Логистик" в свою очередь является владельцем самого зернового терминала (что легко проверить через соответствующий реестр). Залог был оценен банком в 5,5 млрд грн. То есть по общей процедуре банк ожидал признания ООО "Бориваж" банкротом 19.08.24г., дальнейшая конкурсная продажа через Прозорро доли в уставном капитале ООО "Агротерминал Логистик" и погашение долга. И в принципе покупатель на такой актив нашелся бы.

Однако непосредственно перед признанием ООО "Бориваж" банкротом произошел новый поворот во всей этой истории. Учредители ООО "Бориваж", которые годами ничего не делали для погашения задолженности перед банком, являются явно связанными лицами с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым 30 июля этого года сменили руководителей ООО "Бориваж" и ООО "Агротерминал Логистик", а 2 сентября зерновой терминал был передан в ипотеку. Но уже не под долги перед банком, а под какие-то долги ООО "Агротерминал Логистик" в размере 155,5 млн грн.

Поэтому видно, что пока ПриватБанк будет пытаться продать долю в уставном капитале ООО "Агротерминал Логистик" зерновой терминал (непосредственно сам порт) будет уже продан кому-то другому.

Напомним, что из двух фигурантов этого мошенничества один находится в СИЗО и ему не в "мелкие" дрязги, а вот другой недавно бежал в Европу за чужим паспортом и, судя по всему, пытается улучшить свое финансовое положение в корне ПриватБанка.