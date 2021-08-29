Боевики вновь открыли огонь по позициям ВСУ, ранен украинский военный

В воскресенье, 29 августа, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации снова обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. Был ранен украинский военнослужащий.

Обстрел произошел после кратковременного затишья в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Как сообщили на странице ОТГ в Facebook, состояние пострадавшего врачи оценили как тяжелое.

Раненого воина госпитализировали авиацией в медицинское учреждение, перед этим ему оказали первую помощь на месте. За жизнь украинского защитника борются медики.

Военнослужащие ВСУ применили дежурные огневые средства для того, чтобы прекратить огневую активность российско-оккупационных войск.

Видео дня

О нарушениях со стороны врага украинская сторона Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня проинформировала представителей ОБСЕ.

Напомним, что за минувшие сутки, 28 августа, боевики вооруженных формирований РФ 18 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Были ранены 10 украинских защитников.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ТКГ заявили, что активизацией обстрелов Рoссия пытается сoрвать перегoворы президентов Владимира Зеленскoго и Джо Байдена.