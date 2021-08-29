Боевики притихли после тяжелых обстрелов 28 августа – штаб ООС

За прошедшие сутки, 28 августа, российско-оккупационные войска 18 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, 10 воинов Вооруженных сил Украины были ранены. После этого наемники РФ немного притихли – по состоянию на 7:00 воскресенья, 29 августа, зафиксирован один обстрел.

Об этом сообщили на странице штаба ООС в Facebook. Отмечается, что украинские защитники открывали огонь в ответ на действия оккупантов, что и заставило их прекратить огневую активность.

Где было зафиксировано обстрелы позиций ВСУ 28 августа:

Неподалеку Троицкого – из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Светлодарска – из станковых противотанковых гранатометов.

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В направлении Авдеевки – из минометов 120-го калибра, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, артиллерии калибра 122 мм. Была также обстреляна гражданская инфраструктура города, пострадавших среди местных жителей нет.

Возле Красногоровки – из минометов 120-го и 82-го калибров и станковых противотанковых гранатометов.

В районе Водяного (около Донецка) – из минометов 82-го калибра.

Вблизи Майского – из автоматических станковых гранатометов. Было также повреждено частное домовладение.

Неподалеку от Луганского – из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Невельского – из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов.

В направлении Гранитного – из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

Возле Пивденного – из артиллерийских систем 122-го калибра и сословных противотанковых гранатометов.

Кроме того, оккупанты пересекли линию разграничения на пересечении Луганской и Донецкой областей, запустив беспилотник типа "Орлан-10". Обо всех нарушениях проинформировали СММ ОБСЕ.

Раненые украинские воины находятся на лечении в медучреждениях, состояние их здоровья удовлетворительное.

Сегодня наемники РФ открывали огонь по украинским позициям возле Широкино из минометов 120-го калибра.

"Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", – добавили в штабе.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские защитники были ранены в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В ТКГ заявили, что таким образом Рoссия пытается сoрвать перегoворы Владимира Зеленскoго и Джо Байдена.