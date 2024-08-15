Бизнесмену Тищенко, подозреваемому в завладении национализированными 'нефтепродуктами Курченко', вдвое уменьшили залог

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда почти вдвое уменьшила залог для бизнесмена Сергея Тищенко, подозреваемого в завладении национализированными "нефтепродуктами Сергея Курченко" – с 333 до 181 млн грн. Фигуранта оставили под стражей.

Видео дня

Об этом сообщил журналист Олег Новиков в своем Telegram-канале "NABU Daily by Олег Новиков". Он напомнил, что сначала ВАКС взял под стражу Тищенко с альтернативой 363 млн грн, затем арест продолжали, но залог уменьшили до 333 млн грн.

Теперь размер залога составляет 181,68 млн. грн. В настоящее время подозреваемый до сих пор находится под стражей.

Напомним, меру пресечения бизнесмену Сергею Тищенко ВАКС избрал 13 февраля. В пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры тогда сообщили, что он является одним из организаторов преступной организации, завладевшей нефтепродуктами на общую сумму 967 млн грн, арестованными по делу владельца так называемой группы компаний "Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания".

В 2014 году государство конфисковало почти 100 тысяч тонн нефтепродуктов у структур приближенного к беглому экс-президенту олигарха Сергею Курченко. СБУ заявила, что эти нефтепродукты были переданы для реализации профильному госпредприятию, чтобы наполнить госбюджет.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В САП и НАБУ сообщили, что в Украине разоблачили схему завладения более 12,5 млн грн и попытку завладеть еще 120 млн грн на закупках энергетического оборудования. Два организатора схемы задержаны, но о подозрении им еще не сообщили.

– В Офисе генпрокурора сообщили, что правоохранители разоблачили схему завладения государственными средствами при закупке элементов динамической защиты для бронированной техники ВСУ. Участники схемы разворовали 12 млн грн, за что им грозит до 12 лет заключения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!