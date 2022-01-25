Бизнесмен на Touareg влетел в авто с малышами – четверо погибших: суд пожалел виновника ДТП на Кировоградщине

Виновник дорожно-транспортного происшествия в Кировоградской области Сергей Нестеренко после гибели двух взрослых и двух маленьких детей получил очень мягкий приговор. Всего пять лет лишения свободы вместо десяти за смерть целой семьи – такое решение суда шокировало родственников погибших и возмутило прокуратуру. До этого бизнесмен 15 (!) раз попадался на нарушении ПДД.

Подробности резонансного дела читайте в материале OBOZREVATEL.

Страшная авария произошла 12 мая 2018 года в Кировоградской области поблизости села Субботцы. Volkswagen Touareg, за рулем которого находился бизнесмен из Кропивницкого (директор ООО "Будсервіс-Н") Сергей Нестеренко, выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с Toyota Highlander.

В результате аварии погибли четыре человека – водитель Toyota, руководитель фермерского хозяйства "Агро-Олимп" Сергей Коваленко, его зять и двое маленьких внуков 2016 и 2017 года рождения. К сожалению, малыши не находились в детских креслах.

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Единственная выжившая из пассажиров внедорожника – дочь Коваленко, Ирина Луценко. Женщина была не только физически травмирована, но и пережила тяжелейшее потрясение – на ее глазах погибли отец, муж и двое их малышей.

В тот день Сергей Коваленко отвозил дочь с зятем и внуками на поезд в Знаменку...

Один из свидетелей, впереди которого ехал Volkswagen Touareg, в суде рассказал, что тот начал обгон, когда Toyota была в 50-70 метрах.

"Я увидел, что Volkswagen начал обгон на опасном расстоянии от двигавшегося ему навстречу автомобиля со стороны Кропивницкого.

Для себя я подумал: что он делает, он же не успеет завершить маневр обгона. Автомобили двигались навстречу друг другу и быстро сближались.

Когда водитель Volkswagen еще не завершил обгон автомобиля, который двигался с ним в попутном направлении и находился посередине обгоняемого кузова автомобиля, я увидел, что этот водитель пытается вернуться на свою правую полосу движения, в свою очередь автомобиль, двигавшийся ему навстречу с стороны Кропивницкого, пытался свернуть направо к обочине. Но оба водителя ничего не успели поделать", – говорится в тексте допроса свидетеля.

Расследование и рассмотрение дела затянулось почти на четыре года. В итоге Знаменский горрайонный суд посчитал, что виновнику ДТП можно дать "по минимуму", и приговорил Нестеренко к пяти годам лишения свободы.

Беспрецедентная ситуация: 18 января Кировоградская областная прокуратура на своем сайте опубликовала заявление, в котором выразила несогласие с таким решением суда.

Прокуратура требовала для обвиняемого максимальной меры наказания, предусмотренной ч. 3 ст. 286 УК Украины – 10 лет лишения свободы, однако Знаменский горрайонный суд дал всего пять.

"Прокуратура считает приговор суда мягким и не соответствующим тяжести совершенного преступления. Учитывая изложенное, прокурором в суд внесена апелляционная жалоба", – сообщили в ведомстве.

Также апелляцию готовятся подать и представители потерпевших. Об этом в комментарии OBOZREVATEL сообщил адвокат Денис Мацкевич. По его мнению, смягчающих обстоятельств для применения такой меры наказания на судебных заседаниях выявлено не было. "Поэтому мы безусловно будем подавать апелляцию", – добавил Мацкевич.

По данным, которые прокурор озвучил еще в начале суда над Нестеренко, бизнесмен до смертельной ДТП уже 15 (!) раз попадался на нарушении правил дорожного движения. Однако суд это, как видим, не учел.

Как рассказала OBOZREVATEL Инна Коваленко, потерявшая в ДТП мужа, зятя и двух внуков, вынесенный Сергею Нестеренко приговор ее не удивил. "Там свои люди", – коротко прокомментировала вдова, подразумевая связи виновника ДТП.

По ее словам, несколько лет судебной эпопеи стали настоящим испытанием, которое тяжело далось и ей, и ее дочери, которая единственная выжила в той страшной аварии.

"Первые пару лет заседания назначались раз в два месяца, процесс затягивался. А когда подошли уже к вынесению приговора, судья подал в отставку. В итоге – рассмотрение дела по-новому. Ну а за полгода мы получили вот такое решение, а теперь, конечно же, подаем апелляцию. Я понимаю, что легче мне все равно не станет, но Нестеренко должен сидеть", – рассказала Инна.

Пока же, до вступления в силу приговора, он остается на свободе.

Как и почему судья Знаменского горрайонного суда Кировоградской области Елена Богданова вынесла такой мягкий приговор – уравнение со многими неизвестными. Некоторые люди обсуждают "финансовую подпитку" со стороны виновника ДТП, другие утверждают, что Нестеренко якобы "является родственником не последнего сотрудника суда". Так это или нет – пока утверждать не можем.

Фактически же бизнесмен за рулем Touareg стал убийцей четырех человек, двое из которых совсем маленькие дети, и отделался легким испугом.

P.S. Мы будем внимательно следить за рассмотрением этого дела в Кропивницком апелляционном суде, так как ситуация на дорогах Украины ужасающая. В ДТП ежегодно гибнет больше людей, чем в результате боевых действий на Донбассе.