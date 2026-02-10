Бизнесмен Мазепа по дороге в Киев попал в ДТП, погиб человек: что известно

Основатель и генеральный директор инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа попал в дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого есть погибший. Авария произошла в понедельник, 9 февраля, на Житомирской трассе, когда бизнесмен возвращался в Киев.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Обо всех обстоятельствах ДТП Мазепа обещал рассказать позже.

"К сожалению, вынужден сообщить о дорожно-транспортном происшествии, участником которого я стал.9 февраля, возвращаясь в Киев, на Житомирской трассе я попал в аварию с участием третьего лица. Обстоятельства ДТП – позже", – говорится в сообщении.

Мазепа отметил, что на момент происшествия чувствовал себя хорошо, не был уставшим и не употреблял никаких запрещенных веществ, что подтвердила медицинская экспертиза на месте.

Кроме того, бизнесмен добавил, что не нарушал правил дорожного движения и сейчас полностью сотрудничает со следствием.

"Все детали предоставлю чуть позже", – написал он.

Что говорят правоохранители

По информации полиции Житомирской области, ДТП произошло 9 февраля около 19:30 на 204 километре автодороги Киев–Чоп, вблизи села Каменный Майдан Звягельского района.

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля Mercedes-Benz, 49-летний киевлянин, двигался в направлении города Житомира. На неосвещенном участке дороги он допустил наезд на 60-летнего жителя общины, который пересекал проезжую часть. К сожалению, в результате ДТП пешеход скончался по дороге в больницу", – говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что по предварительным результатам, водитель транспортного средства был трезвым.

Следователи Главного управления Национальной полиции в Житомирской области открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Кто такой Игорь Мазепа

Игорь Мазепа – украинский бизнесмен и инвестор, основатель и совладелец инвестиционной группы Concorde Capital, а также один из ведущих инвестиционных банкиров страны. Окончил Киево-Могилянскую академию и London Business School.

В 2000 году, занимал должность исполнительного директора в компании Foyil Securities New Europe, впоследствии, в 2002 году, стал управляющим директором MFK Investment Bank. В 2004 году Мазепа создал инвестиционную компанию Concorde Capital и возглавил ее.

Как писал OBOZ.UA, в январе 2024 года Игоря Мазепу задержали из-за строительства элитного коттеджного городка Goodlife Park. Национальная полиция утверждала, что бизнесмен и его партнеры незаконно завладели землями водного фонда на территории плотины "Каскада Киевских ГЭС и ГАЭС".

Впоследствии Мазепа прокомментировал свое задержание. Он заявил, что не может быть виновным в деле о земельных участках, поскольку их выделяли чиновники, а не сам бизнесмен. Кроме того, Мазепа отрицает наличие "российского следа" в его деле.

