Бизнес-партнер Козыцких до сих пор владеет нефтяным терминалом в России, – Тука

Чешский миллиардер Карел Комарек, вместе с украинским предпринимателем Зиновием Козицким владеет нефтегазовой компанией "Горизонты", продолжает контролировать российский нефтяной терминал "Самара" через аффилированный нидерландский оффшор.

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Об этом ссылаясь на данные публичных реестров Чехии и Нидерландов, сообщает бывший глава Луганской ОВА Георгий Тука в своей колонке на сайте gordonu.ua.

Он напомнил, что ООО "Горизонты" на 20% принадлежит отцу главы Львовской ОВА Зиновию Козицкому, на 80% - чешскому миллиардеру Комареку, многолетнему партнеру "Газпрома", который окончательно разорвал отношения с российским газовым монополистом только летом 2024 года под давлением 10 санкционного пакета ЕС и властей Великобритании.

Также Георгий Тука опроверг недавнее заявление компании Комарека MND о том, что она продала нефтяной терминал в России в 2022 году.

"Это же яростная ложь, господа Комарек и Козыцкие. Простые вопросы: кто стал новым владельцем? Когда продается актив стоимостью $100 млн, это коммуникируется, рассказывается, даются объяснения. Ну это просто аксиома бизнеса! А в нашем случае в октябре 2022 года один нидерландский оффшор в "МНД САМАРА ХОЛДИНГ Б.В" просто передал актив другому оффшору "Фратрон Инвест Б.В", который находится по тому же адресу. Подчеркиваю: по тому же адресу!" – заявил экс-глава Луганской ОВА.

В качестве подтверждения он привел данные чешских и нидерландских реестрах. Так, Тука отметил, что в апреле 2022 года в Чехии была создана компания "Фратрон Инвест с.р.о", клон нидерландского оффшора, на который записан терминал "Самара". Основателем чешской компании Павел Шварц, который на протяжении 13,5 лет был директором стратегических проектов материнского холдинга Комарека KKCG, а в сентябре стал не только директором чешского "Фратрон Инвест с.р.о", но и нидерландского "Фратрон Инвест Б.В" .

Также Георгий Тука отмечает, что свое название нидерландский "Фратрон" сменил в сентябре 2022 года, незадолго до смены владельца "Самары". До этого этот нидерландский оффшор назывался KKCG Director 1 BV, а его директором даже был лично Карел Комарек.

"Итак, что произошло. У Комарека был оффшор, который не использовался. В отчете МНД-энергосторидж за 2018 год она находится в перечне аффилированных и значится как "в ликвидации". Адрес тот же, что и у "Фратрон Инвест Б.В" и МНД "Самара". Фактически же эту KKCG Director 1 BV не ликвидировали, а в 2022 году восстановили, сменив название и регистрационный номер – для того, чтобы записать на него российский актив. То есть согласно РФ-ным реестрам, Комарек остается владельцем "Самары" и сейчас. Таким образом, семья действующего главы ОВА является партнером собственника российского нефтегазового бизнеса", – пишет Георгий Тука.

По мнению бывшего губернатора Луганщины, данные факты должны стать основанием для возбуждения уголовного производства и санкционного дела, которые должны инициировать СБУ и СНБО.