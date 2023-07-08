Бизнес, оформленный на олимпийца Сергея Бубку, обслуживает тендеры так называемой "ДНР". Расследование

У знаменитого украинского олимпийца Сергея Бубки нашелся бизнес, часть которого расположена на временно оккупированной территории Донецкой области и обслуживает оккупантов из "ДНР". Это фирма "Монблан", записанная также на Василия Бубку, брата легкоатлета.

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Об этом заявила журналистка-расследовательница Мария Землянская в материале для Bihus.Info. Известно, что "Монблан" – это старый семейный бизнес Сергея Бубки, созданный в украинском Донецке с основным видом деятельности – торговля горючим (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В Украине "Монблан" был записан на трех владельцев: братьев Сергея и Василия, а также на мать спортсменов Валентину Бубку.

Фирма до событий 2014 года принимала участие в украинских тендерах. Она выигрывала контракты на поставку топлива и еды на миллионы гривен.

В украинских реестрах есть данные, что в 2014-м бизнес на территориях, оккупированных Россией под прикрытием "провозглашения" так называемой "ДНР", не закрылся.

Более того, "Монблан" продолжал участвовать в украинских тендерах, сменив юридический адрес. По документам, компания из Донецка "переехала" в Волноваху (в то время не оккупированную). В последний раз она засветилась в публичных торгах в 2018 году.

Фирма в начале 2023 года появилась в российских реестрах. Это произошло после вступления в силу закона страны-агрессора, обязывающего все компании на оккупированных территориях привести документы в соответствие с законодательством РФ.

Владельцами там записаны только братья Бубки, адресом регистрации снова указан Донецк. Директором числится Василий Бубка.

Журналистам удалось найти информацию, что в мае 2023 года российская фирма "Монблан" братьев Бубок начала официально торговать с террористами. Расследователи нашли три контракта на поставку горючего для структур захватчиков, опубликованные на портале закупок России.

4 мая компания заключила соглашение с так называемым "Республиканским реабилитационным центром министерства здравоохранения" псевдореспублики почти на 100 тысяч рублей. За эти деньги она должна предоставить оккупантам 2000 литров горючего.

Отметим, что продает фирма не само топливо, а талоны на него. Использовать их можно на заправках "Монблана". Их как минимум шесть, все – на временно оккупированных Россией украинских территориях: четыре в Донецке, по одной – в Макеевке и под Волновахой.

Следующее соглашение датировано 26 мая. "Монблан" продал 11,5 тыс. л горючего на 669 тыс. рублей т.н. федеральному казенному учреждению "Центр по обеспечению деятельности казначейства России".

Дата последнего контракта, который удалось обнаружить, 30 мая. 1 200 л горючего на 63 тыс. рублей компания Бубок продала "Республиканскому казначейству" незаконной "ДНР".

На всех контрактах с оккупантами стоит подпись Василия Бубки как руководителя компании. В регистрационных документах отмечено, что он является гражданином России. А Сергей Бубка в этих же документах значится гражданином Украины.

Напомним, Сергей Бубка – выдающийся спортсмен и известный во всем мире легкоатлет. 35-кратный рекордсмен мира по прыжкам с шестом. Чемпион Европы и мира, олимпийский чемпион. С 2005-го по 2022-й возглавлял Национальный олимпийский комитет. В 2001 году Бубка получил звание "Героя Украины".

Как писал OBOZREVATEL, ранее на войне против Украины нашел свою смерть 31-летний футбольный арбитр Даниил Шеметов из российского Ульяновска. Он был командиром орудия отдельного гаубичного дивизиона оккупантов.

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