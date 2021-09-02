Били кулаками и дубинками: выяснились новые детали гибели украинца в вытрезвителе в Польше. Фото

Польские СМИ рассказали подробности о смерти гражданина Украины 25-летнего Дмитрия Никифоренко в вытрезвителе Вроцлава. Молодого мужчину душили, били кулаками и дубинками, садились на голову, а также распыляли в лицо слезоточивый газ.

Как написала газета Gazeta Wyborcza, Дмитрий угодил в вытрезвитель после встречи с друзьями. Там полицейские его привязали к кровати и начали истязать.

Дмитрий возвращался домой в автобусе, после вечера проведенного с друзьями, на котором якобы пили алкоголь. Водитель автобуса, который подвозил украинца заметил, что тот пьян и вызвал медиков, те в свою очередь позвонили полицейским. В крови молодого мужчины был обнаружен алкоголь 1,5 промилле, по крайней мере так заявили копы.

Видео дня

Далее Дмитрия поместили в вытрезвитель. Как заявили сами полицейские, он кусался, плевался, набрасывался на копов и "вел себя агрессивно". Однако, как подчеркнуло издание, эту информацию проверить сложно, так как часть записей с нагрудных камер полицейских – исчезла.

Зато сохранились другие кадры, которые могут свидетельствовать о том, что польские копы превысили свои полномочия и не обосновано применили физическую силу к украинцу.

На данных кадрах видно, как задержанного завели в помещение в 22:27 с пятном, которое характерно для использования слезоточивого газа. Когда с Дмитрия сняли наручники, тот пытался встать, но на него сразу набросились шесть человек - полицейские и работники вытрезвителя.

Видеозапись зафиксировала, что на задержанного садились всем весом, прижимали его голову к полу коленом, наконец привязали к кровати. Но даже в обездвиженном состоянии его продолжали избивать кулаками и дубинкой, а также душили. Издевательство на мужчиной продолжалось полчаса, а затем в ситуацию вмешался медик, который пытался реанимировать задержанного, но не смог. Дмитрий скончался в 23.53.

Похоронили Дмитрия Никифоренко у него на родине - в Винницкой области. По предварительным выводам экспертов причина смерти – насильственное удушение. Однако следователи ждут результатов вскрытия и дополнительных анализов.

Семья погибшего рассказала, что Дмитрий никогда не злоупотреблял алкоголем и никогда не вел себя агрессивно. В версию польских копов о якобы нападении на них родственники мужчины не верят.

Дело гибели украинца ведет окружная прокуратура в городе Свидница по статье о непреднамеренном доведении до смерти человека. Если правоохранителей признают виновными, им грозит заключение сроком до до пяти лет. Известно, что четверо полицейских отстранены от выполнения служебных обязанностей, двое – уволены со службы.

С своей стороны Генеральное консульство Украины в Кракове заявило, что следит за расследованием дела о смерти Дмитрия Никифоренко. Там рассказали что поддерживают связь, как родными умершего, так и с представителями прокуратуры.

Погибший 25-летний украинец начал работать в Польше в прошлом году. Он работал на стройке. Там он познакомился с украинкой из Полтавы, на которой планировал жениться в сентябре.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дмитрия Никиференко сняли с автобуса, когда тот возвращался домой поздно вечером.