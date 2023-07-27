Били и заставили стать на колени: в Ровенской области объявили подозрения руководителям военкоматов, которые поиздевались над военным. Видео

ДБР раскрыло дело в отношении руководителей областного и районного военкоматов в Ровенской области, избивших военного. В ходе расследования у одного из чиновников обнаружили наркотики.

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Об этом сообщает Государственное бюро расследований. Руководителю Ровенской областной ТЦК грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

Когда чиновники узнали, что водитель стрелковой роты, входящий в состав одного из военных подразделений Ровенского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, планирует доложить об их нарушениях во время службы, они решили не допустить этого и расправиться с военным.

Так, чтобы "проучить" подчиненного руководитель Ровенского областного ТЦК сам избивал военнослужащего, а руководитель районного ТЦК записывал все это на камеру. Во время проведения "воспитательных мероприятий" чиновник применил биту. Кроме того, руководители ТЦК заставляли военного извиняться и становиться на колени.

Как сообщается, 26 июля 2023 года работники Государственного бюро расследований (ДБР) провели обыски на местах работы, проживания и в транспортных средствах руководителей центров комплектования. В ходе обысков были обнаружены и изъяты мобильные телефоны, один из которых принадлежал потерпевшему. Также была обнаружена бита, которой совершали насилие над мужчиной, по месту жительства руководителя Ровенского областного ТЦК.

У руководителя Ровенского районного ТЦК были найдены и изъяты 8 пакетов белого вещества, которое может быть амфетамином, а также орудия для употребления наркотических веществ.

Чиновника задержали, ему было объявлено подозрение по ч. 2 ст. 307 Уголовного Кодекса Украины – незаконное хранение психотропных веществ в целях сбыта в больших размерах. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Руководитель областного ТЦК также получил подозрение по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного Кодекса Украины – превышение военным должностным лицом своей власти или служебных полномочий, совершенных в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Военнослужащий также был задержан. Решается вопрос об избрании мер по задержанным и отстранению их от должностных обязанностей.

Также в сети журналист УП выложил полное видео, которое снял на телефон один из задержанных. На нем видно, как руководитель Ровенского областного ТЦК общается с солдатом на тему наркотиков. На видео военнослужащий признается, что его задержали с амфетамином и сейчас один из правоохранителей требует у него компромат на руководство ТЦК.

Ранее на Львовщине разгорелся скандал из-за избиения военного на полигоне. В Великих Мостах на полигоне капитан избил недавно вернувшегося с фронта на ротацию пограничника Назара Матвиишина. У солдата произошло внутреннее кровоизлияние в результате разрыва печени.