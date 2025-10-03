Били и снимали все на камеру: подростки, которые совершили расправу над украинцем в Польше, также были из Украины

Подростки, которые заманили 23-летнего украинца во Вроцлаве в ловушку, жестоко избили его, побрили и нарисовали нацистскую символику, также были из Украины. Полиция заявила, что все они знали друг друга "с места работы, проживания или учебы".

Видео дня

Злоумышленники записали весь инцидент на видео, чтобы еще больше унизить пострадавшего. Об этом пишет TVN 24.

Полицейские установили, что нападавшие были его земляками. "Они все знали друг друга", – сказала заместитель комиссара Александра Фреус о жестоком инциденте, который произошел в сентябре в столице Нижней Силезии. "Можно сказать, что это был самоорганизованный и инсценированный акт самосуда".

Представитель полиции Вроцлава Войцех Яблонский подтвердил, что группа из семи человек состояла исключительно из граждан Украины. По данным полиции, все они знали друг друга "по месту работы, проживания или учебы".

Пресс-секретарь полиции Вроцлава отметила, что трем из этих нарушителей предъявили обвинения в нападении, причинении телесных повреждений и оскорблении. Однако остальных лиц, поскольку им еще не исполнилось 17 лет, будут судить в семейном суде.

23-летнего мужчину заманили и напали

В сентябре группа подростков во Вроцлаве "инсценировала определенное событие". Они выманили 23-летнего украинца на "свидание с 16-летней девушкой", создав в социальных сетях фальшивый профиль.

"Лицо якобы выдавало себя за 16-летнюю девушку, которая предлагала свидание, включая сексуальный контакт. А 23-летнего мужчину пригласили к такому контакту", – сказала Фреус TVN24.

Когда мужчина прибыл к назначенному месту, на него напала группа подростков. Они не только избили жертву, но и побрили ему голову и нарисовали нацистскую символику на лице, записывая весь инцидент на видео, чтобы "еще больше смутить его".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в столице Польши Варшаве трое мужчин напали на компанию молодых украинцев, оскорбляя их по национальному признаку. Всех троих опознали благодаря видеоролику, им уже предъявили обвинения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!