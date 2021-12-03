Били и пытали кипятильником: в Донецкой области будут судить злоумышленников, лишивши жизни пенсионеров из-за денег. Фото

Донецкая областная прокуратура выдвинула обвинения против 36-летнего жителя Новотроицкого села Волноваховского района, который совершил два жестоких преступления в отношении пожилых людей. Оба злодеяния были мотивированы получением материальной выгоды и закончились для жертв трагически.

Об этом сообщила пресс-служба государственного обвинителя. Первое преступление подозреваемый совершил еще 20 июля 2021 года в Краматорске.

Злоумышленник помогал делать ремонт в доме 60-летней женщины. Однажды вечером он пришел к ней домой и начал вымогать деньги и все сбережения, что успела скопить пенсионерка. Когда она отказалась выполнять преступные требования, подозреваемый несколько раз ударил ее молотком, а потом привязал эластичным бинтом к двум стульям, создав таким образом "кованую петлю".

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"В результате механической асфиксии женщина умерла, а добычей нападавшего стали сбережения и вещи хозяйки на общую сумму 10 300 грн", – указано в сообщении.

Свое очередное преступление преступник, который смог скрыться от ответственности, совершил уже с тремя своими приятелями. Зайдя в дом к 90-летнему жителю с. Трудовое, банда разбойников требовала у него отдать им деньги. Они схватили испуганного старика, начали бить его монтировкой и накаленным кипятильником по всему телу.

"В результате они забросали несчастного тряпками и подожгли. Из его дома преступники вынесли 1500 гривен, которые сумели найти и столовое серебро", – пояснили в прокуратуре.

За два особо тяжких преступления 36-летнему подозреваемому грозит высшая мера наказания – пожизненное заключение. В отношении трех его приятелей в прокуратуре ведутся отдельные производства.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, к пожизненному заключению приговорен и житель Харькова, который ради небольшой суммы денег убил родных бабушку с дедушкой.