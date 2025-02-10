Били и натравливали собак: оккупанты жестоко пытали 73-летнего гражданина США, попавшего в плен в 2022 году

Российские военные жестоко пытали 73-летнего гражданина США, попавшего в плен 2022 года в Изюме. Оккупанты арестовали Стивена Джеймса Хаббарда вскоре после полномасштабного вторжения в Украину и обвинили его в борьбе за наше государство и наемничестве.

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Об этом пишет The New York Time. В октябре 2024 года суд РФ признал мужчину виновным и приговорил к почти семи годам колонии строгого режима.

Известно, что Хаббард вырос в маленьком городке в Мичигане США, позже стал путешествовать по миру и оказался в украинском городе Изюм, где преподавал английский. После ареста россияне отправляли его по меньшей мере в пять разных центров заключения РФ, прежде чем пенсионер предстал перед судом по обвинению в наемничестве.

В январе в Госдепартаменте США заявили, что Хаббарда задержали неправомерно, а обвинения сфабрикованы. Представитель департамента подчеркнул, что его не имели права брать в плен или перемещать в российскую тюрьму.

По словам бывших украинских военнопленных, которые содержались вместе с 73-летним пенсионером, он пережил те же пытки, что и они. Гражданина США неоднократно избивали, натравливали собак, заставляли стоять целыми днями, ежедневно и даже раздевались догола более месяца.

В другой тюрьме, куда перевели Хаббарда россияне допрашивали заключенных, часто пытали, били током, избивали и поджигали. После того как оккупанты обнаружили у заключенных чесотку, их всех раздели и забрали в холодный подвал, где полтора месяца заставляли ходить голыми по кругу в одних ботинках.

Как пишет издание, Соединенные Штаты обвинили Россию в раздувании и сочинении уголовных обвинений против американцев с целью их обмена на россиян или для использования в качестве разменной монеты на международных переговорах. После крупного обмена пленными в августе 2024 года Хаббард стал одним из 13 американцев, которые, как известно, поныне содержатся в российских тюрьмах.

Напомним, в Санкт-Петербурге суд приговорил к 11 годам колонии строгого режима 29-летнего украинца Ивана Забавского, приехавшего в оккупированное село в поисках своей матери. Мужчину взяли в плен, сначала обвинили в "противодействии СВО", а затем признали виновным в "шпионаже".

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военные, которые находятся в российском плену и имеют тяжелые ранения или болезни, нуждаются в срочном возвращении домой. Украина требует от России начать процедуру верификации всех тяжелобольных и тяжелораненых военнопленных.

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