Били и душили подушкой: в больнице Житомира издевались над несовершеннолетней пациенткой - Лубинец

Несовершеннолетнюю девушку в одном из медицинских учреждений Житомира привязывали к кровати, били по лицу и душили подушкой. 15-летний парень стал свидетелем издевательств и криков в больнице. Происшествие произошло во время пребывания ребенка на лечении, а официальная реакция правоохранителей появилась только после вмешательства Офиса омбудсмена.

О факте пыток сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец на своей странице. Он отметил, что подросток сначала обратился в полицию, однако сообщение о насилии оставили без реагирования.

"После получения жалобы я безотлагательно направил мониторинговую группу в Житомир. Нарушения подтвердились: несовершеннолетнюю пациентку привязывали к кровати, били по лицу и душили подушкой. Полиция снова оставила сообщение о насилии без реакции", – написал Лубинец.

Показания подростка

По словам омбудсмена, 15-летний парень стал очевидцем систематических издевательств над пациенткой. Он слышал крики, видел избиения и другие жестокие действия со стороны персонала. Когда обращение в полицию не дало результата, подросток решил сообщить об этом непосредственно уполномоченному по правам человека.

Мониторинговая группа, прибывшая в медучреждение, зафиксировала факты насилия. В частности, подтверждено, что девушку привязывали к кровати, били по лицу и душили подушкой. Полиция, как указано, повторно не отреагировала на сообщение сразу.

Почти сутки фиксации

В официальных документах медучреждения было указано, что фиксация ребенка длилась всего два часа. В то же время работники Офиса омбудсмена установили, что на самом деле такие действия применялись почти все время пребывания пациентки в больнице, за исключением коротких перерывов. Фактически речь шла почти о сутках.

"По официальным документам фиксация ребенка длилась всего 2 часа. Но наши сотрудники выяснили, что на самом деле ее применяли почти все время пребывания в учреждении, за исключением коротких перерывов – фактически почти сутки. Шокирует, что полиция прибыла на место только после вмешательства нашего Офиса", – пишет Лубинец.

Полиция прибыла на место только после вмешательства Офиса уполномоченного. После этого начались следственные действия, отбор доказательств и документирование преступления. Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье 127 Уголовного кодекса Украины – пытки.

Пострадавшая девушка сейчас находится в НДСБ "Охматдет" в отделении интенсивной терапии, где не только восстанавливается, но и приходит в себя от пережитого.

