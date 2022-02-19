По информации российских пабликов и отдельных либеральных СМИ, люди, привезенные в Ростовскую область РФ в рамках объявленной главарями боевиков ОРДЛО "эвакуации", не знают, что им делать дальше и находятся в растерянности.

Места в пунктах временного пребывания закончились, еды, туалетов, связи с родными и возможности вернуться обратно также нет.

Тех, кто приехал на личном транспорте, не пускают в лагеря для беженцев. "Мы приехали в никуда. Не знаем, что дальше делать. На месте будем разбираться, где жить. Если не хватит мест, будем проситься к местным жителям", — пишут эвакуированные.

У большинства приехавших нет никакой связи с родными на Донбассе. Они рассказывают, что на неподконтрольной территории отключен интернет и мобильная связь. Особое раздражение у людей вызывает то, что их массово вывезли ночью под вой сирен, а теперь границу на въезд в ДНР закрыли.

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Представители местной администрации, которые отвечают за работу с расселением прибывающих, говорят, что в Красном десанте уже нет мест в санаториях и детских лагерях — все забито под завязку. Решается вопрос о перевозке прибывших в Ростов, а это порядка 80 км дороги. При этом квота на заселение — 400 человек.

Для жителей Донбасса – это билет в один конец. Они не понимают, что домой уже не вернутся никогда, а в их квартиры заселят российских солдат. "Русский мир" во всей красе. И он – не Достоевский, Чайковский и балет. Он – смерть, разруха и ненависть.

А ще "Букви" пишуть, що "Евакуйованим" жителям ОРДЛО запропонували переселитись в Мурманську область РФ. Розповідаємо де це і як виглядає.

▪️У всій(!) області налічується ~700 000 жителів, при тому, що її площа становить близько чверті площі України. Перепади температур: від +33ºС до -55ºС. Майже вся територія області покрита тундрою, в регіоні досі поширене оленярство.

▪️Дорогами з твердим покриттям сполучені лише близько 73% населених пунктів.

В області всього 16 міст з населенням понад 10 000 жителів, включаючи обласний центр (~300 000 жителів).

▪️Є одна залізнична магістраль сполученням Мурманськ – Санкт-Петербург, яка була побудована в часи Першої світової війни, згодом доповнена тепловозними відгалуженнями до 7 міст. Будівництво другої припинилось через смерть Сталіна у 50-х роках ХХ століття (не жартуємо, так написано у них у вікі).

І найголовніше — війни у Мурманській області не було з 1945 року...