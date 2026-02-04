'Безопасность не появляется сама по себе': в Нацполиции обнародовали статистику по раскрытию имущественных преступлений

С начала полномасштабного вторжения России в Украине снизился уровень преступности. Это при том, что в стране продолжает действовать военное положение.

Об этом сообщил заместитель главы Нацполиции и начальник криминальной полиции Украины Андрей Небытов. По его информация, четыре года назад данные о преступлениях были намного больше, чем по сей день.

Согласно приведенным данным, сейчас в Украине зарегистрировано 1316 грабежей и 305 разбоев. Для сравнения в 2021 году эти показатели были значительно выше, когда случилось более 5000 грабежей и 927 разбоев.

Кроме того, Небытов отметил, что из 379 человек, причастных к разбойным нападениям в 2025 году, 281 злоумышленника задержали по горячим следам.

Небытов также подчеркнул, что снижение преступности происходит несмотря на войну, удары дронами, блэкауты и недостаток полицейского персонала, поскольку часть правоохранителей привлечена к фронту или помогает эвакуировать и спасать людей в прифронтовых районах.

Он добавил, что ресурсы Украины для противодействия преступности значительно меньше, чем в городах Европы, например, в Лондоне, где более 900 тыс. камер наблюдения и большой полицейский контингент. В Украине по всей стране функционирует около 78 800 камер, из них в Киеве – более 15 000.

"Безопасность не появляется сама по себе. Она борется ежедневно — ценой решений и ответственности. Это общее дело государства и общества" – подытожил Небытов.

