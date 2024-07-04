Бежали с детьми-сиротами: Лубинец заявил о разоблачении схемы выезда за границу киевских чиновников

В Офисе Уполномоченного Верховной Рады по правам человека разоблачили схему, при которой родственники некоторых киевских чиновников выехали за границу, якобы сопровождая детей сирот и детей, лишенных родительской опеки. Это произошло в марте 2022 года – в начале российского полномасштабного вторжения.

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Об этом омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил на своем канале в Telegram. По его словам, в марте 2022 года, когда продолжались боевые действия около Киева, 68 воспитанников Центра социально-психологической реабилитации детей №1 города Киева в сопровождении 20 человек были эвакуированы в город Вупперталь в Германии.

Как установили представители Офиса омбудсмана, среди сопровождающих были люди, не имеющие отношения к этой сфере. За день до поездки они стали работниками учреждений, а затем сразу уволились. В то же время некоторые никогда не были трудоустроены.

По словам Лубинца, среди людей, которые ехали в Германию с детьми-сиротами, был близкий родственник руководителя Службы по делам детей и семьи города Киева, а также близкий родственник руководителя Центра социально-психологической реабилитации детей №1 города Киева.

Кроме того, среди этих лиц есть еще четверо, основания для выезда которых требуют дополнительного изучения.

Все они, как отметил Лубинец, уволились с должностей после того, как оказались за пределами государства. По состоянию на данный момент никто из них не работает в этих органах. Более того, в Украину они не вернулись.

"Только в 2024 году наш Офис выяснил, что воспитанники Центра социально-психологической реабилитации детей №1 в Киеве остались без украинского сопровождения. Доступ к этим детям теперь нужно просить у немецкой стороны, которая поступала согласно их законодательству", – написал он.

Омбудсмен направил соответствующие письма в Офис генерального прокурора, Национальную полицию, Минсоцполитики, Нацсоцсервисной службу и КГГА.

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