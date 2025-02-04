'Безгранично любил родных': во время отпуска в ДТП погиб защитник из Ивано-Франковской области. Фото

2 февраля в ДТП во время отпуска погиб военный из Ивано-Франковской области Юрий Сокол. Мужчина безгранично любил родных, был веселым и дружелюбным человеком.

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Об этом сообщает "Суспильне" и Верховинский районный совет в Facebook. Герой добровольно отправился на войну сразу после полномасштабного вторжения страны-террористки России.

Родился Юрий Сокол 1 мая 1999 года в селе Замагора Верховинского района, где и окончил местную школу.

До войны работал и всегда шел на помощь людям. Женился на девушке Ульяне, вскоре у супругов родился сын Арсений. Юрий был светлым, добрым и улыбающимся человеком, любил играть в футбол и волейбол.

26 февраля 2022 года он добровольно присоединился к рядам ВСУ. Служил гранатометчиком в роте огневой поддержки 201 батальона 102 отдельной бригады территориальной обороны.

В отпуске военный попал в дорожно-транспортное происшествие и погиб. У него остались жена, сын, родители и отчим.

4 февраля в 12:30 кортеж с телом Юрия Сокола прибудет в Верховину, где пройдет панихида у стелы Героев Небесной сотни. Затем через поселок Рыкаловка процессия отправится в дом родителей бойца в село Замагора.

"Кортеж отправится в родной дом родителей защитника в с.Замагора через приселок Рыкаловка. Просьба жителям района встретить скорбный кортеж Сокола Юрия Романовича возле своих домов, учреждений… с лампадками и цветами и достойно провести военнослужащего в последнюю дорогу ", – говорится в сообщении Верховинского районного совета.

Напомним, во время выполнения боевой задачи погиб военный из Киевской области, стрелок Виталий Сиволапенко. Сердце украинского защитника остановилось 30 января. Мужчина был стрелком, выполнял свой воинский долг и до конца был верен присяге.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 февраля стало известно о гибели летчика-истребителя Воздушных сил капитана Ивана Болотова. Защитнику было всего 24 года. Герой смело защищал и отчаянно сражался на украинском небе за свое государство с начала полномасштабной войны.

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