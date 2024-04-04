Безгон не задекларировал прибыль от бизнеса с родственницей-депутаткой РФ, за что находится под следствием, — Береза

Народный депутат Украины VIII созыва Борислав Береза заявил, что народный депутат от "Слуги народа" Виталий Безгин не задекларировал прибыль от бизнеса с родственниками-депутатами РФ, за которую против него возбудило дело ГБР. Такой вывод он сделал, проанализировав данные НАПК.

Об этом Борислав Береза написал в Facebook. Его слова цитирует издание "Факты".

"Нардеп Виталий Безгин. Выходец из Крыма. Он так и не показал в декларации, сколько денег он получил от финансовых сделок с тетей-депутатом от "Единой России" Галиной Герасимовой, которая в Крыму осталась", - написал Борислав Береза.

Экснардеп напомнил, что Безгин находится под следствием. Он является фигурантом уголовного дела, которое ведет ДБР по ч. 2 ст. 110 УК – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное представителем власти. Статья предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

А за внесение недостоверных сведений в декларацию Безгиным должно заинтересоваться еще и НАБУ, подчеркнул Береза.

"В 2020 году Безгин выдал доверенность на распоряжение долей в квартире в оккупированном Крыму. Продажа квартиры состоялась по законам… РФ, а украинский нардеп фактически признал российское законодательство в нашем, временно оккупированном Крыму. Деньги от продажи Безгин не задекларировал ни за 2021 год, за 2022 и 2023 годы, то есть, кроме производства ДБР по 110 в. УК, добавляется еще и коррупционное преступление — декларирование недостоверных сведений, а это уже является предметом расследования НАБУ", — написал экснардеп.

Береза также обратил внимание на то, что Виталий Безгин и его тетя-депутат РФ возглавляют одинаковые комитеты – по местному самоуправлению.

"Госпожа депутат-россиянка вместе с племянником Безгиным занимают даже одну и ту же должность — возглавляют комитет по местному самоуправлению. Только та – в РФ, а тот – в Верховной Раде. Совпадение? А также имеют общие денежные дела. Тоже совпадение? И это во время войны. Возникает вопрос еще и в СБУ, а что там с гостайной, доступ к которой по статусу имеет депутат ВР Безгин?", — спрашивает Береза.

Он задается вопросом, доведут ли правоохранительные органы дело Безгина до справедливого завершения.

"Ответом на этот вопрос есть то, что Безгина поставили руководить комиссией ВР против руководства Киева. Это там, где слуги вместе со слугами обсуждают, как слугам окончательно захватить власть в Киеве. Ну, с Верещуком в 2020 году не получилось, начали искать варианты через комиссию. И все это имеет официальный статус. Что-то мне подсказывает, что с такими "кандалами" и находясь на таком "крючке", "слуга" Безгон будет готов прислужить в стиле "чего хотите". Следим за шоу. Оно того стоит", — резюмировал экснардеп.

Ранее сообщалось, что в феврале в Верховной Раде была создана Временная специальная комиссия по вопросам исследования эффективности функционирования органов публичной власти города Киева как столицы Украины в период действия правового режима военного положения. Председателем комиссии назначен народный депутат от "Слуги народа" Виталий Безгин.