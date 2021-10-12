Без света, дорог и магазинов: украинцы рассказали, как живут на линии фронта на Донбассе. Видео

Жители села Новоалександровка Луганской области седьмой год живут прямо на линии фронта. У людей нет света, дорог и магазинов.

Об этом говорится в сюжете ТСН. До ближайшего городка Попасная добираются 7 км по болоте и под обстрелами (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Часть села сгорела из-за воспламеняющихся патронов оккупантов. Перед войной было более 50 жилых хат, а сейчас осталось с десяток жителей.

Они стирают руками, а телефоны заряжают от солнечной батареи, которую подарил Красный Крест.

"Семь лет, как без света. Сначала обещали, обещали (что восстановят электричество, – ред.), а сейчас никто уже не обещает", – рассказал местный житель Владимир Иванович.

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В город идут пешком или на велосипедах. Владимир Иванович собирает у соседей заказы и везет на велосипеде через болота сумки до 40 кг.

Украинские военные стоят живым щитом между оккупационными войсками и жителями села. Львиную долю ударов защитники берут на себя.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 октября вооруженный формирования РФ на Донбассе ранили бойца Вооруженных сил Украины. Воину оказали экстренную медицинскую помощь и доставили его в госпиталь. Наши защитники открыли огонь в ответ.