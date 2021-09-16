Почти полгода 9-летний киевлянин Егор Мусийчук провел с мамой Алиной в больницах. У ребенка диагностировали ганглионейробластому. Примерно столько же времени семья Егора не имеет крыши над головой. Дом, который много лет строили родители Егора на столичных Осокорках, у них отобрали после трехмесячной просрочки уплаты процентов по кредиту, который семья в свое время брала на приобретение участка и строительство. Без предупреждений и, как настаивают адвокаты Алины – без оснований – членов семьи просто выбросили на улицу вместе с вещами. При этом часть имущества, а также денег и золотых украшений, семья не может найти до сих пор.

Детали резонансной истории узнавал OBOZREVATEL.

В уютный садовый кооператив "Солнечный" на берегу озера Мартишев на Осокорках мы приехали по приглашению Алины Пономаревой. Здесь расположен дом ее семьи, который она с мужем достраивает с 2011 года. Впрочем, с конца марта 2021 года ни сама Алина, ни ее муж или дети не были в собственном доме: отсюда их без предупреждения буквально выбросили кредиторы.

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Алина объясняет: мечту о собственном доме для своей немалой семьи (у женщины, кроме 9-летнего Егорчика – еще двое взрослых сыновей) они с мужем Игорем начали воплощать в жизнь в 2011 году. Собственных средств на приобретение и дальнейший капитальный ремонт недвижимости на Осокорках у семьи не хватало, поэтому Алина заняла 20 тысяч долларов по договору ипотеки в одной из финансовых компаний. Признается: тогда ее подкупило, что, в отличие от банков, эта организация требовала минимальный пакет документов, средства выдавала буквально на следующий день, и процентную ставку предлагала ниже, чем банковские учреждения.

Получив средства, семья приобрела дом мечты и начала его обустраивать. Алина из года в год исправно вносила платежи по договору. Благо, муж Алины работал, да и сама она в свое время открыла салон красоты на Печерске (женщина по специальности – парикмахер). К старому дому супруги сделали просторную пристройку. Планировалось, что впоследствии Алина устроит здесь собственную парикмахерскую. Или в новой половине дома поселится старший сын с женой.

А потом в семью пришла беда. Младший ребенок, Егор, тяжело заболел. Врачи долго не могли установить причину стремительного ухудшения самочувствия мальчика. Малыш проходил одно обследование за другим. И Алина проводила с сыном в больничных стенах гораздо больше времени, чем в своей парикмахерской. Поэтому в конце концов собственный бизнес ей пришлось закрыть – чтобы посвятить все свое время спасению сына.

В таких условиях Алине стало значительно труднее выплачивать кредит. После нескольких перепродаж ее долга, каждый из которых увеличивал сумму задолженности, ежемесячные выплаты достигли тысячи долларов. Пока имела собственное дело, Алина могла и платить проценты, и продолжать ремонт в доме. Когда же осталась без источника дохода с больным сыном на руках – такие платежи в конце концов стали для женщины неподъемными.

И когда на горизонте появилась еще одна финансовая компания, которая собралась перекупить кредит и обещала снизить проценты по нему – женщина вынуждена была согласиться.

"Когда они (предыдущий и следующий заимодавцы. – Ред.) заключали соглашение – я вообще не присутствовала. И если раньше в договорах везде указывалось, что я получила средства под залог дома, то в этом последнем договоре о доме не было ни слова. Он был написан так, будто я просто взяла деньги. Хотя никаких денег я в руках даже не держала... Я тогда подписала, потому что боялась потерять дом. Когда же вчиталась в текст – просила переписать соглашение нормально, вписать туда дом. Но получала отказ", – говорит Алина.

В начале 2021-го 9-летнему Егорчику резко стало хуже. У ребенка отекла половина тела. Пока медики продолжали искать причину – ребенку раз за разом откачивали жидкость из легких. Несколько недель он провел с банками под руками, куда через трубки выводилась лишняя жидкость.

А дальше родители услышали страшный диагноз: ганглионейробластома, опухоль в груди с распространением в брюшную полость.

Именно в это время женщина и допустила возникновение трехмесячной задолженности по кредиту, которая вместе с пеней за просрочку платежей в конце концов выросла до почти 10 тысяч долларов.

"Знакомые хотели мне помочь. Находили других инвесторов, которые ездили и пытались выкупить наш долг. Обещали дать мне отсрочку в несколько месяцев, чтобы я и ребенка подлечила, и вторую половину дома мы доделали (там уже все было сделано под чистовую отделку). Нам был предложен вариант, что в одной половине мы живем, а вторую сдаем – и с тех денег выплачиваем долг. Но все эти попытки оказались безрезультатными. Они всем отказывали. Видимо, уже тогда решили отобрать у меня дом. Как я не просила, не умоляла – меня никто не слушал", – говорит Алина.

21 марта 2021 года Алину с сыном госпитализировали. А уже через три дня, 24 марта, вечером в их дом, где на тот момент находился только средний сын Алины Дмитрий, пришли неизвестные.

"Я собирался выгуливать собаку, когда в дом зашел мужчина. А за ним – еще четверо или пятеро парней. Этот человек заявил, что является представителем законного владельца дома. Я был в шоке: о кредите родителей просто не знал. Эти люди заявили, что прямо сейчас, в 11 ночи, будут нас выселять. Начали даже выносить вещи из дома", – вспоминает средний сын, Дмитрий Буряк.

По словам Дмитрия, когда он спросил у незваных гостей, о каком долге идет речь – ему озвучили сумму в 90 тысяч долларов.

Не понимая, что происходит, Дмитрий позвонил матери. Она рассказывает: чуть ли не до 3 часов ночи из больницы по телефону уговаривала кредитодателей подождать хотя бы до следующего дня. В конце концов, казалось, была достигнута договоренность: представители "нового владельца" выдвинули Алине ультиматум – до 12:00 на следующий день привезти хотя бы тысячу долларов.

Остаток ночи и утро женщина провела в поисках денег. И нашла необходимую сумму. Однако из-за процедур у Егорчика не успела к условленному часу.

"Вырваться и отвезти средства до 12:00 у меня не получалось. Я сказала, что привезу их вечером. Или просила, чтобы кто-то от них приехал в больницу и я бы отдала деньги. Они сказали: "Переговоры закончены. Дом наш". И начали сами выселять. Никаких предупреждений о том, что нас так просто выбросят на улицу – не было. Просто сгребали вещи, запихивали их в мешки – и вывозили неизвестно куда", – рассказывает Алина.

Средний сын Дмитрий и старший Саша пытались остановить беспредел. Дело чуть не дошло до драки. Мужчины рассказывают: никаких документов у пришельцев с собой не было.

"Мужчина, назвавшийся представителем "нового владельца" (сказал, что зовут его Павел) размахивал бумажкой – вроде бы выпиской из реестра о праве собственности на наш дом за другим человеком. Тыкал эту бумажку брату прямо в лицо: вот, мол, смотри, что написано. Угрожал. Когда я увидел, что дело идет к драке – вмешался. Тогда этот Павел сказал: все, вызываем полицию. Они куда-то поехали, привезли с собой полицейских. И те сразу стали на их сторону. Никаких ни документов не требовали, ничего. Начали нам с Сашей сразу говорить что-то типа: ребята, вы здесь никто, забирайте вещи и освобождайте дом", – рассказывает Дмитрий. И признается: до сих пор сожалеет, что тогда ни он, ни брат не сообразили тоже вызвать полицию.

Вывезенные вещи – преимущественно одежду и школьные учебники Егорчика – семья потом нашла на одном из складских помещений в районе станции метро "Лесная". За аренду склада, кстати, они до сих пор платят сами. Впоследствии выяснилось: вывезли "новые владельцы" на тот склад не все. Алина не досчиталась части документов, в неизвестном направлении исчезли несколько планшетов и ноутбуков, ее золотые украшения, включая обручальные кольца. А еще – значительная сумма денег, принадлежавших маме Алины.

"Мама привезла 10 тысяч евро на лечение Егорчика. Сразу нам не сказала, выяснилось, деньги лежали в ее сумке среди вещей на втором этаже. Эти деньги исчезли – вместе с золотом", – говорит Алина.

Практически не осталось у семьи и мебели. Часть новые "хозяева" выбросили на улицу, где она несколько месяцев мокла под дождем. Часть, в частности, несколько диванов, а также бытовую технику – похоже, использовали для собственных нужд рабочие, которые хозяйничали в доме после того, как хозяев из него выбросили – сейчас эта мебель в таком состоянии, что пользоваться ею вряд ли возможно.

С конца марта и до середины сентября Алина с Егорчиком провели в больнице. Ее муж попросился пожить к брату. Средний сын, который жил вместе с супругами – жил у товарищей. За это время адвокаты, к которым вынуждена была обратиться семья, добились открытия уголовного производства по факту захвата здания, в котором Алина проходит как потерпевшая.

И выяснили удивительные вещи.

"Мы зашли в реестр прав на недвижимое имущество – и с удивлением увидели, что там зарегистрировано по одному адресу, на одном земельном участке, сразу два дома. Один, тот, что Алина Анатольевна покупала еще в 2011 году, площадью 113 квадратных метров. Но есть еще и другой, площадью в 268 квадратов, который в 2020 году был приобретен неизвестным нам физическим лицом по договору купли-продажи. В Департаменте градостроительства КГГА нам сообщили, что такой дом в эксплуатацию не вводился, они о нем ничего не знают. Откуда он взялся – непонятно. На участке же есть всего одно здание", – рассказывает адвокат Пономаревой Алла Бобрович.

Дальше – больше: в ходе изучения реестров юристы заметили странные противоречия.

"Когда мы начали разбираться дальше – оказалось, что этот договор купли-продажи был заключен на основании технического паспорта на дом, который был изготовлен позже, чем заключен именно этот договор. Это в реестре четко видно. На это же лицо зарегистрирован и земельный участок под домом. Кадастровый номер совпадает. Вот только вместо 400 квадратных метров земли, принадлежавших Алине Анатольевне и соответствующих фактическому размеру участка, там указано 4000 квадратных метров", – говорит Бобрович.

За считанные дни после выселения Алины и ее семьи, на нескольких интернет-платформах появились объявления о продаже этого дома. Авторы объявления просили за здание с частичным ремонтом около 2,5 миллионов гривен.

За месяц цену несколько снизили.

Авторы объявления расписывали преимущества жилья и его расположения. И даже придумали "газовое отопление", которого в доме не было и в помине – отопление там было печное.

Однако что-то пошло не так – и от идеи продажи целого дома "новые владельцы", похоже, отказались. Вместо этого поделили небольшой двор на три части. Да и в самом доме взялись за капитальное перепланирование: прорубили дополнительные входы, били дыры в перекрытиях между этажами для установки дополнительных лестниц, закладывали существующие дверные проемы, чтобы обустроить три изолированные друг от друга части дома...

Вместо уже зашпаклеванных стен, готовых под покраску или обои, здесь сейчас – грубая кладка из пеноблоков. Тех, которые покупал муж Алины и которые хранились в подвале дома.

Просчитывал ли кто-то, насколько повлияет такая перепланировка на саму конструкцию и безопасно ли будет находиться в этом здании вообще – пока неизвестно.

"Департамент подтвердил, что никаких деклараций по перестройке этого дома им не передавалось, в связи с чем предстоит проверка", – констатирует адвокат Павел Бурнашев из адвокатского объединения, занимающегося делом Алины.

Адвокаты Алины Пономаревой уверены: то, что произошло с этой семьей – противозаконно. Выселять их могли только через суд.

"Эти люди должны были бы обратиться в суд. Признать за собой право собственности или представить документы, они являются законными владельцами и их права нарушаются. Но они вместо того, чтобы обратиться в суд и получить или решение о выселении, или об устранении препятствий в пользовании – выселили эту семью фактически безосновательно. Там же не было ни судебных исполнителей, никого. Приехали вроде бы представители собственников – без документов, без ничего – выбросили вещи, сменили замки – и все", – рассказывает Бобрович.

Ведется расследование обстоятельств, при которых у семьи отобрали дом. Попытки адвокатов самостоятельно достучаться до нотариусов, причастных к "смене собственника" дома, провалились – те, с кем удалось выйти на связь, ссылаются на "нотариальную тайну" и отказываются общаться с адвокатами потерпевшей.

"Эти люди ("новые владельцы". – Ред.), возможно, обратились к регистратору. Это, скорее всего, какой-то нотариус. Не исключаю, что они предоставили ему полную информацию об этих событиях. То есть нотариус был осведомлен о такой ситуации и тем не менее – провел регистрационное действие. Либо же он просто руководствовался теми документами, которые ему предоставили: некий поддельный, быть может, технический паспорт якобы с отметкой о введении дома в эксплуатацию, поддельный договор о купле-продаже или может какой-то еще документ фигурировал", – предполагает Бурнашев.

Поэтому устанавливать, кто, как и на каких основаниях лишил семью жилья, будет следствие. Адвокаты пока только осторожно предполагают: право собственности на имущество Алины оформлено на подставных лиц. А за сделкой может стоять юридическое лицо – одна из финансовых компаний, которая специализируется на предоставлении займов гражданам.

А пока, поскольку выселять Алину с семьей так, как это было сделано, никто не имел права – в сопровождении адвоката Бурнашева и Цезаря Апакина, председателя садового общества "Солнечный", в котором расположен дом, она заселилась обратно в свой дом. В этот день женщина впервые переступила порог своего дома с того момента, как уехала отсюда вместе с младшим сыном в Институт рака. Увиденное вызвало у нее шок.

"Я не знаю, что с этим делать... Мы столько лет тяжело работали, чтобы обустроить этот дом... Больно видеть, что с ним сделали... Я просто не знаю, как здесь сейчас жить", – глотая слезы, говорит Алина.

По словам соседей Алины по садовому кооперативу, работа в ее доме за время отсутствия хозяев кипела чуть ли не круглосуточно. А около двух недель назад – там вдруг воцарилась тишина. Когда Алина вместе с адвокатом приехала вселяться назад – в здании никого не было. О незваных гостях напоминал бардак, испорченная мебель, техника и изуродованные стены, две сумки с мужскими вещами и полусгнившая тушка курицы в отключенном холодильнике, принадлежащем семье Алины.

За считанные дни Алина с Егором должны вылетать в Израиль, где ребенка ждут на лечение: в Украине ему помочь не смогли.

Вылечить младшего сына для женщины сейчас – цель номер один. Хотя и от мысли о старших сыновьях и муже, которые вынуждены будут держать оборону в изувеченном доме – ей очень тревожно.

Историю борьбы Алины за жизнь младшего сына читайте здесь.