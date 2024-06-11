Без права на залог: суд оставил под стражей экс-президента 'Мотор Сичи' Богуслаева

5 июня Киевский апелляционный суд постановил оставить бывшего президента компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева под стражей без права на залог. Согласно решению суда первой инстанции, он будет оставаться в СИЗО до 19 июля этого года.

Об этом сообщил адвокат Вячеслава Богуслаева Руслан Волынец в комментарии "Общественному". Он объяснил, что, несмотря на завершение расследования, прокурор настаивал на сохранении меры пресечения из-за рисков влияния на свидетелей, бегства за границу, уничтожения или искажения доказательств, а также продолжения преступной деятельности.

Суд поддержал риски влияния на свидетелей и бегства за границу.

"Прогнозировано, продолжили (предупредительная мера – ред.). Хотя на самом деле по "бегству за границу", простой, логичный вопрос. Говорю судьям, вот у нас сейчас заседания проходят раз в месяц, бывает два раза. У нас там, условно, 40 томов дела, 50 свидетелей. То есть это до приговора, ну, в лучшем случае, лет три, а то и все пять. 15 лет и он убегает — это логично. Он приходит к выводу, что приговор будет через три или пять лет. Ходи себе, судись, доказывай. Зачем ему сейчас бежать?", – сказал защитник Богуслаева.

Волынец добавил, что адвокаты вместе с Богуслаевым почти ознакомились с доказательствами по делу.

Он пояснил, что риск влияния на свидетелей обычно снимается после завершения следствия и передачи дела в суд.

"Иначе, это замкнутый круг. Свидетелей будут допрашивать через два года, и все это время человек сидит (в неволе – ред.). Мы в суде предлагали: сначала свидетелей допросим, а потом исследовать доказательства будем. Прокурор возразил, суд поддержал, пока у нас такая ситуация", – сказал он.

Следующее судебное заседание по делу Богуслаева состоится в начале июля.

Богуслаев был задержан в октябре 2022 года вместе с руководителем департамента внешнеэкономической деятельности предприятия. Служба безопасности Украины сообщила, что после начала полномасштабного вторжения России экс-глава "Мотор Сичи" финансировал так называемую "ДНР", уплачивая налоги и сборы в бюджет самопровозглашенной республики.

По данным ведомства, Богуслаев сотрудничал с украинским предприятием, которое с 2014 года находилось под контролем ДНР и работало над поставкой авиакомпонентов на предприятия российского военно-промышленного комплекса. В ходе обысков правоохранители обнаружили более двух десятков медалей, грамот и почетных наград, врученных экс-президенту АО "Мотор Сич" представителями военно-политического руководства РФ.

Богуслаева и его сообщника обвиняют в коллаборационной деятельности, помощи государству-агрессору, содействии террористической организации – ч. 4 ст. 111-1, ст. 111-2, ч. 1 ст. 258-3 УК Украины. Экс-президенту АО "Мотор Сич" также инкриминировано препятствование деятельности военных формирований в особый период – ч. 1 ст. 114-1 УК Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, еще в марте 2023 года Богуслаев написал письмо в Офис президента Украины с просьбой добавить его в список на обмен с РФ. Глава СБУ Василий Малюк тогда заявил, что Богуслаева могут обменять на украинских военнопленных, но только после того, как он даст показания. Богуслаеву уже 84 года, так что остальную жизнь он может провести в тюрьме.

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