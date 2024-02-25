'Меня как будто вообще не было': как молодая крымчанка пять лет добивалась украинского гражданства, не имея права даже на билет на поезд

Крымчанка Асаль Эбулисова оказалась в оккупации, когда россияне захватили полуостров. Когда девушке исполнилось 19, она решила выехать на материковую часть Украины, получить паспорт, поступить в вуз и уже строить свою жизнь здесь.

Мечты ей пришлось отложить, ведь она узнала, что является человеком без гражданства. А получить документы для нее оказалось не так-то просто. Ранее мы рассказывали историю девушки. Около пяти лет у Асаль заняла борьба за гражданство и право получить украинский паспорт. К сожалению, с подобными проблемами во время полномасштабной войны сталкиваются сотни людей, оказавшихся на временно оккупированных территориях.

Почему так произошло и что с этим делать разбиралась Алина Бекерук. Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Переезд из Крыма и жизнь без документов

Когда Асаль Эбулисовой было полтора года, она с родителями переехала в Крым из Узбекистана.

"Моя мама гражданка Украины, моя бабушка гражданка Украины, и поэтому я не сомневалась, что я являюсь гражданкой Украины тоже", — рассказывает девушка.

В 19 лет решила выехать из оккупированного Крыма на контролируемую Украиной территорию, поступить в университет, получить образование, жить и работать здесь и, конечно же, получить украинский паспорт. При себе она имела только свидетельство о рождении, выданное в Узбекистане. Уже на материке Асаль узнала, что она – человек без гражданства.

Старшая адвокатка направления правовой помощи лицам без гражданства БФ "Право на защиту" Виктория Волынская рассказывает, что ситуация Асаль с невозможностью получить документы в Украине не единичная. С такими проблемами сталкиваются немало украинцев, никогда не получавших паспортов, имеющих только украинские свидетельства о рождении и проживавших на оккупированных территориях. А также те, кто раньше уже получал украинский паспорт, но потерял его и не может подтвердить получение документа, ведь все соответствующие архивы с этими данными находятся в оккупации.

"Учитывая, что Асаль рождена на территории Узбекистана и прибыла с мамой в малолетнем возрасте на территорию Украины на постоянное проживание, государство происхождения не признавало ее своей гражданкой по достижении ею совершеннолетия. Ведь большую часть жизни она проживала уже на территории Украины, в Крыму.

В то же время ее мать имела паспорт гражданина Украины с 2002 года. По законодательству Украины, если один из родителей подает ходатайство о гражданстве Украины, то малолетние или несовершеннолетние дети также приобретают гражданство вместе с родителями. Почему Асаль не была включена в эту процедуру – непонятно. Поскольку все документы и дела сейчас находятся на не подконтрольной Украине территории, поэтому доступа к ним у нас нет", – объясняет старшая адвокатка Виктория Волынская, которая помогала Асаль получить гражданство.

"Тебя не существует в правовом пространстве Украины"

Когда Асаль Эбулисова узнала, что она лицо без гражданства, то вообще не понимала, что делать и как получить паспорт.

"Недокументированное лицо без гражданства – это человек, который не признается гражданином ни одного государства и которому необходимо пройти процедуру признания лицом без гражданства. Соответственно, такие люди не имеют не только паспортов, но и каких-либо других документов, а следовательно, и прав, которые имеют обычные граждане", – рассказывает руководитель направления правовой помощи лицам без гражданства БФ "Право на защиту" София Кордонец.

Следовательно, такие люди не могут заключить декларацию с врачом, легально трудоустроиться, выехать из страны, зарегистрировать брак, официально оформить родительство или даже элементарно приобрести билет на поезд.

"Когда я была недокументирована совсем, у меня не было никакой возможности доказать, что я это я, потому что меня как таковой не было вообще. У тебя нет никаких документов, несмотря на то, что ты большую часть жизни прожила на территории Украины, что ты знаешь украинский язык, являешься носителем этой культуры. Тебя не существует в правовом пространстве Украины", – рассказала Асаль Эбулисова.

Девушка отметила, что сама она также столкнулась с большим количеством проблем, когда была недокументированным лицом без гражданства: не смогла поступить в университет, вынуждена была соглашаться на неофициальную и физически сложную работу. При этом она не могла даже навестить родственников в Крыму.

"У меня в Крыму оставалась бабушка и ей стало плохо. Мама мне позвонила и сказала, что надо приехать. Я позвонила в Государственную миграционную службу Украины, чтобы мне дали разрешение на выезд, объяснила им проблему, но они ответили, что это моя проблема… И все… Моя бабушка умерла, и я даже не смогла приехать на похороны", – рассказала Асаль Эбулисова.

Путь к получению гражданства

По данным УВКБ ООН, в мире насчитывается около десяти миллионов лиц без гражданства. В Украине к началу полномасштабной войны их проживало более 35 тысяч. Еще до 200 тыс. детей, родившихся на востоке Украины и в АР Крым с 2015 по 2021 год, не получили украинских свидетельств о рождении, что в будущем ставит их перед риском стать лицами без гражданства.

Средний срок решения одного такого дела – два-три года. Ведь часто таким людям приходится обращаться не только в Государственную миграционную службу Украины, но даже в суд.

Чтобы получить гражданство, лицу без гражданства нужно пройти ряд процедур. В первую очередь получить вид на временное проживание, срок которого составляет один год, после чего его нужно обменять.

" Без вида на временное проживание люди фактически не могут подтвердить свою личность, поскольку по законодательству определен исчерпывающий перечень документов, которые человек должен предъявить для подтверждения своей личности, чтобы не считаться, что он находится на территории Украины без законных на то оснований. То есть они подвергаются риску штрафов, а также задержанию миграционной службой, ведь на законодательном уровне предусматривается необходимость законного проживания на территории Украины — вид на временное жительство", – объясняет старшая адвокатка правовой помощи лицам без гражданства БФ "Право на защиту" Виктория Волынская.

Таким путем пошла и Асаль. Она получила вид на временное жительство, а с ним уже смогла выйти замуж и найти официальную работу. Этот документ помог ей в дальнейшем получить паспорт и стать гражданкой Украины. Виктория Волынская, рассказала, что работала с Асаль более трех лет, пока девушка получила гражданство.

"Когда меня все-таки признали гражданкой Украины, я была очень-очень рада, я не могла сдерживать эмоции. Было утро, ярко светило солнце, и я испытывала такую радость. Несмотря на то, что мне еще не позвонили, внутри меня уже была какая-то радость, счастье. И тут мне звонит по телефону мужчина и говорит: "Здравствуйте, а вас еще не обрадовали?". Я говорю: "Еще нет". "Я вас поздравляю, вы гражданка Украины!" Это было для меня просто что-то невероятное. Я на всю улицу закричала: "Юхху, ура!". И все на меня оглядывались, но мне было все равно, потому что наконец этот путь завершен", – рассказала девушка.

По словам руководительницы направления правовой помощи лицам без гражданства БФ "Право на защиту" Софии Кордонец, с началом полномасштабного вторжения лицам с оккупированных территорий стало сложнее доказать свою принадлежность к гражданству Украины.

"К сожалению, война и оккупация повлияла и на возможность восстановить или получить впервые украинский паспорт из-за сложностей, а иногда и невозможности доказать свою принадлежность к гражданству Украины. Когда территории оккупируют, власти страны не имеют доступа к архивам, хранящимся на тех территориях, а следовательно, теряется доступ к такой информации как: получение паспорта гражданина Украины самим человеком или его родителями, место обучения, проживания и работы.

Когда на территорию приходит война, такие архивы могут быть вообще уничтожены или недоступны. Это и произошло в Украине, а значит, десяткам тысяч людей сложно подтвердить, что у них гражданство Украины. Если это не решить вовремя, эти люди могут со временем стать лицами без гражданства", – добавляет София Кордонец.