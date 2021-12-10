Без поддержки западных сил у нас недостаточно ресурсов для отражения нападения России, – Буданов

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, якобы Украина не имеет достаточно ресурсов для отражения вероятного нападения России. По его убеждению, без помощи Запада стране не обойтись.

Об этом пишет New York Times, цитируя слова главы ГУР. В материале отмечается, что "недостаточность шансов победить в борьбе с РФ" признают украинские официальные лица, отвечающие за оборону в государстве.

"К сожалению, на этом этапе Украине необходимо быть объективной. Без поддержки западных сил у нас недостаточно военных ресурсов для отражения полномасштабного нападения России, если оно начнется", – – отметил Буданов.

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Он считает, что возможное вторжение РФ, о котором в последнее время говорит чуть ли не весь мир, может начаться с авиаударов. Это также могут быть ракетные обстрелы по складам боеприпасов в Украине и силам, расположенным в окопах.

Глава ГУР Минобороны предположил: таким образом противнику может удаться вывести из строя украинские силы. И тогда, считает он, руководство ВСУ не будет способно координировать оборону и снабжать фронт. Ответственность же за ведение боя "ляжет на передовых командиров".

"Они будут держаться, пока есть патроны. Смогут использовать то, что у них есть при себе. Но, поверьте мне, без доставки резервов не смогла бы выстоять ни одна армия в мире", – выразил убеждение Буданов.

NYT пишет, что Российская Федерация "готова начать военное вторжение" в Украину уже в январе или феврале 2022 года. В то же время западные спецслужбы утверждают: ничто на такое решение Кремля не указывает.

Отмечается также, что ветеран морской пехоты США и военный эксперт Роберт Ли спрогнозировал, мол, если РФ решится напасть и использовать свое обычное вооружение, то "сможет уничтожить украинскую армию в течение первых 30-40 минут".

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