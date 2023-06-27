Бенефициарами были россияне: прокуратура передала ГУР МО 400 млн грн арестованных средств

Прокуратура Киева передала 400 млн. грн, арестованных средств в пользу Главного управления разведки Минобороны Украины. Передача денег прошла в рамках расследования уголовного производства по деятельности предприятий на территории нашей страны, которыми владели граждане РФ.

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Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Следствие установило, что в Киеве и на территории других регионов Украины осуществляют свою деятельность предприятия, конечными бенефициарными владельцами которых являются резиденты РФ.

"В ходе следствия исследуется деятельность компаний, которые обеспечивали функционирование подконтрольных хозяйственных субъектов для осуществления противоправной деятельности, направленной на присвоение средств, а также финансирование действий с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти в Украине", – говорится в сообщении.

В ходе следствия по ходатайству прокуратуры банковские счета этих предприятий арестовали. А находившиеся на этих счетах 400 млн грн передали в пользу ГУР МО Украины.

Всего с начала широкомасштабного вторжения Подольская окружная прокуратура Киева передала в пользу украинской разведки около 1 млрд грн для обеспечения обороноспособности нашей страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Конгресс США внесли проект решения о конфискации активов Центробанка РФ в пользу Украины.

А Эстония уже разработала механизм передачи арестованных активов РФ Украине. И пока на уровне ЕС такого механизма нет, первая страна Союза создала юридические основания для использования российских активов.

Страны "Большой семерки" (G7) намерены блокировать российские активы до тех пор, пока будет продолжаться война против Украины. При этом они отмечают, что любой формат завершения войны должен гарантировать компенсацию Россией ущерба, нанесенного Украине.

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