Белорусский дом в Украине заявил о задержании нескольких белорусов: в СБУ ответили

В четверг, 16 сентября, представители Белорусского дома в Украине заявили о задержании пятерых граждан Беларуси сотрудниками Службы государственной безопасности. Те, в свою очередь, данную информацию не отрицают.

Как сообщили члены волонтерской организации в Telegram-канале, среди задержанных числится и Алена Жаркевич, которая активно помогает политическим беженцам из Беларуси. С ней силовики провели превентивную беседу.

"Наша спецслужба работает в пределах своих функциональных задач по противодействию нелегальной миграции: СБУ совместно с Нацполицией участвует в операции "Мигрант", которая проходит с 1 по 31 сентября, и предусматривает ряд мероприятий по выявлению лиц, нелегально оказавшихся на территории Украины", – пояснил в комментарии "Украинской правде" спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Видео дня

После проведения всех проверок, белорусские граждане были отпущены.

Отметим, что Белорусский дом в Украине позиционирует себя как организация по оказанию правовой и материальной помощи гражданам Беларуси, которые были вынуждены покинуть страну из-за диктаторского режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, пограничные службы Беларуси всячески пытаются помешать потоку мигрантов, которые намереваются покинуть Республику, пересекая границу с Литвой.