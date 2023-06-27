Белоруссия сделала Фирташа дипломатом: как это повлияет на его экстрадицию

Украинский одиозный бизнесмен Дмитрий Фирташ пытается получить дипломатический иммунитет через работу при UNIDO – одном из малоизвестных для широкого круга международных агентств в структуре ООН, которое должно способствовать индустриализации постколониальных стран третьего мира. Фирташ получил статус советника постоянного представительства Беларуси при международных организациях в Вене.

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Об этом пишет DW, ссылаясь на текст решения Высшего земельного суда Вены по уголовным делам от 14 июня, который располагает изданием.

В тексте решения венского суда указано, что Фирташ имеет статус советника постоянного представительства Республики Беларусь при международных организациях в Вене еще с 2021 года. Именно на основании этого статуса Фирташ требует остановить процедуру экстрадиции в США, ссылаясь на дипломатический иммунитет.

Чтобы доказать, что Фирташ как советник при UNIDO имеет статус дипломата, включая дипломатическую неприкосновенность, адвокаты бизнесмена в октябре 2021 года передали суду юридическую экспертизу, подготовленную одним из западноевропейских профессоров по международному праву.

В то же время Министерство юстиции Австрии сообщило суду, что Фирташ не аккредитован должным образом при UNIDO и не имеет соответствующей аккредитационной карты от австрийского Министерства иностранных дел – то есть не считается лицом, на которое распространяются привилегии дипломата, включая иммунитет.

Суды предыдущих инстанций не признали дипломатического иммунитета Фирташа, однако Высший земельный суд Вены по уголовным делам вернул дело на рассмотрение первой инстанции, обязав суд самостоятельно определить, признавать ли дипломатический иммунитет Фирташа.

И если суд признает украинского олигарха дипломатом со всеми привилегиями, рассмотрение дела о его экстрадиции будет приостановлено, пока будет действовать дипломатический мандат.

В посольстве Беларуси в Австрии не ответили, чем занимается Фирташ в статусе советника постпреда Беларуси при международных организациях. Также неизвестно, было ли назначение Фирташ советником в Вене согласовано с самопровозглашенным белорусским президентом Александром Лукашенко или правительством в Минске и по чьей именно инициативе Фирташ начал работать на этом посту.

Напомним, Дмитрий Фирташ задержан в Австрии в марте 2014 года по запросу американских следователей, но выпущен под залог в 125 миллионов евро, после чего он обжаловал свою экстрадицию в США. Олигарху грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов.

Как сообщал OBOZREVATEL, олигарх Фирташ получил от СБУ и БЭБ подозрение в совершении преступления.

Руководство связанной с Фирташем группы компаний в Украине разоблачили в уклонении от уплаты налогов на более 108 млн грн, открыто уголовное производство. Речь может идти о предприятиях "Азот", "Северодонецкое объединение "Азот" и "Ровноазот".

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