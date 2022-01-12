Беглый соратник Медведчука Козак продал российскую нефтяную компанию через подставную фирму – расследование

Подозреваемый в государственной измене народный депутат Тарас Козак, сбежавший из Украины, якобы владел российской нефтяной компанией, которую продал с помощью подставной фирмы. Это могло произойти в 2021 году.

Об этом сказано в расследовании международной организации "Центр по исследованию коррупции и организованной преступности" (OCCRP). Как утверждают журналисты-расследователи, речь идет о компании "Пурнефть" стоимостью 50 тысяч долларов.

"Пурнефть" эксплуатировала 69 нефтяных скважин к югу от Полярного круга, а ее прибыль в 2020 году составила как минимум 10 млн долларов, по словам расследователей.

Как сказано в материале, в 2021 году ее приобрела государственная компания "Беларусьнефть".

Видео дня

Определить бывшего владельца "Пурнефти" журналисты смогли с помощью утечки секретных документов – Pandora Papers. В них было сказано, что за "Пурнефтью" стояла подставная компания с Британских Виргинских Островов Brimipana Trading. Она якобы формально принадлежала гражданину Венгрии украинского происхождения Александру Киселю.

Как утверждают расследователи OCCRP, он является прикрытием Тараса Козака. Журналисты нашли этому подтверждения. Речь идет о том, что Brimipana в документах Eurobank Cyprus числилась, как источник финансирования другой фирмы – Soferco Trading Ltd, которой владеет жена Козака Наталья Лавренюк.

Журналисты также нашли юридические связи Киселя как минимум в двух компаниях с бывшей помощницей Козака Яной Марченко. Кроме того, он якобы дружит с Владимиром Саламахой – еще одним доверенным лицом Казака и с Виталием Краснокрутским – юристом нардепа.

Напомним: ранее у гражданской жены Козака Натальи Лавренюк журналисты нашли квартиру в одном из самых дорогих жилых комплексов Москвы – Knightsbridge Privat Park. По их данным, жилье площадью 657 квадратных метров она приобрела в марте 2020 года, на то время квартира могла стоить около 13 млн долларов (примерно 350 млн грн).

Также у нее обнаружили паспорт России, полученный в марте 2015 года, 12 квартир, 10 земельных участков, недостроенный дом в лесу.

Как сообщал OBOZREVATEL, Офис генерального прокурора завершил следствие по делу Виктора Медведчука и Тараса Козака о государственной измене и покушении на разграбление недр. Материалы дела по Казаку выделены в отдельное производство, поскольку фигурант находится в розыске.