Банкира Дениса Киреева подозревают в работе на спецслужбы РФ – расследование

Бывший первый заместитель председателя правления Ощадбанка (2010-2014) и член наблюдательного совета Укрэксимбанка (2006-2012) Денис Киреев подозревается в том, что он работает на российские спецслужбы.

Об этом говорится в расследовании "5 канала", передают Українські Новини.

"В оперативных материалах рос. разведки ФСБ и Минобороны украинский банкир проходит под оперативным псевдонимом "Хороший". С 2006 года он сливал ФСБ РФ данные о закупках оружия для вооруженных сил Украины. А также о схемах обогащения украинских олигархов", - рассказывает блогер Ярослав Бондарь.

По информации журналистов, по этим фактам в июле 2020-го открыто уголовное производство, но о его результатах правоохранители не сообщают.

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"По инсайдерской информации, Киреев и сейчас продолжает общаться со своими кураторами и для этого ежемесячно ездит в Россию. В этом году он уже дважды находился в РФ", – отмечается в расследовании.

Журналисты привели фото Киреева с Красной площади в Москве, которое, по их информации, было сделано 19 января 2022 года.

"Создается четкое впечатление, что господин Киреев чувствует себя в полной безопасности, особенно после того, как главой СБУ стал Иван Баканов, ведь их связывают дружеские отношения. Именно после прихода Баканова, Киреев начал переписывать на себя недвижимость, которая раньше была разбросана" по членам его семьи", – говорится в расследовании.

Журналисты также обращают внимание, что у Киреева и связанных им лиц есть ряд компаний, работающих в сфере солнечной энергетики. Учитывая, что при работе в наблюдательном совете Укрэксимбанка он тесно сотрудничал с братьями Клюевыми, расследователи не исключают, что его бизнес может быть связан с интересами Клюевых.

"Напомним, что братья Клюевы во времена Януковича владели самой большой долей СЭС в Украине, однако потом им пришлось от этого бизнеса избавляться, в частности часть их активов могла оказаться у Киреева. Также не исключено, что часть прибыли компаний Киреева до сих пор идет непосредственно братьям Клюевым", – отмечается в расследовании.

Напомним, британская разведка называет Андрея Клюева среди бывших украинских политиков, с которыми разведслужбы РФ поддерживают контакты и рассматривают среди своих потенциальных ставленников в случае нападения на Украину.

Также в расследовании говорится, что Киреев использует связи в СБУ для решения личных вопросов.

"Ситуация с Киреевым очень похожа (с ситуацией Трухина – ред.), отличаются только названия правоохранительных органов. Он также, чувствуя свою безнаказанность, продолжает избегать ответственности и прикрывать свои сделки связями в СБУ", - резюмируют журналисты.