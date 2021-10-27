"Байрактары" на Донбассе: Киев демонстрирует решимость, Москва – будет давить на Анкару
Украинская армия впервые применила на Донбассе турецкий ударный беспилотник "Байрактар", успешно уничтоживший российскую артиллерию. Киев назвал это ответом на длительные обстрелы своих позиций, потерю двух военнослужащих и неспособность ОБСЕ повлиять на ситуацию.
Одноразовая ли это акция или теперь это будет происходить на регулярной основе?
Далее текст на языке оригинала.
У будь-якому разі, як і закриття всіх телеканалів Віктора Медведчука на початку року, цей крок дає українському керівництву, включаючи нового головнокомандувача, можливість хоча б на деякий час послабити критику з боку опозиції, особливо в контексті регулярних заяв про нібито заборону військовослужбовцям на Донбасі стріляти у відповідь.
Що ж стосується того, що безпосередньо відбувається на фронті, то задіяння "Байрактара" сигналізує про суттєве погіршення обставин, а також про готовність Києва оборонятися агресивніше. Однак це не означає, що масштабна ескалація неминуча.
Ось чого точно слід очікувати – так це того, що Росія тепер ще наполегливіше тиснутиме на Туреччину, аби та звузила співпрацю з Україною у сфері оборони.
Чи варто Києву побоюватися? Імовірність успіху закликів Москви невелика навіть зараз, коли відносини між Туреччиною та іншими країнами НАТО є вкрай натягнутими, оскільки Анкарі потрібні контракти на тлі історичного падіння курсу турецької ліри, вона також стурбована нарощуванням військової сили Росії в Чорноморському регіоні та Реджепу Ердогану вигідно йти проти інтересів Кремля у цьому питанні для демонстрації противаги купівлі російських зенітних ракетних систем С-400 "Тріумф".
Скоріше переживати потрібно Німеччині і багатьом іншим в ЄС за свій вплив у Східній Європі, адже "Байрактари" викликають довіру, а "Північний потік-2" побоювання.
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.