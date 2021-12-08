Байден заявил, что США не будут направлять в Украину свои войска в случае вторжения РФ – CNN

Соединенные Штаты Америки не будут отправлять в Украину своих военных для защиты от возможного вторжения России на территорию нашего государства. Вместо этого стране пригрозили экономическими санкциями.

Об этом сказал глава США Джо Байден в среду, 8 декабря, в Белом доме, отвечая на вопросы журналистов относительно его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, которые состоялись накануне, передает CNN.

По словам Байдена, это позиция, которой и ранее придерживались американский официальные лица.

"У нас есть моральное обязательство и юридическое обязательство перед нашими союзниками по НАТО, если на них нападут в соответствии со статьей 5, это священное обязательство. Это обязательство не распространяется на Украину", – сказал президент штатов.

Видео дня

Чиновник добавил, что предупредил Путина о том, что в случае нападения РФ на Украину, его ждут санкции, "которых он никогда не видел".

"Я был очень прямолинеен. Не было резких слов. Я был вежлив, но четко дал понять: если он действительно вторгнется в Украину, будут серьезные последствия. Такие экономические последствия, которых он никогда не видел и никогда не испытывал", – сказал Байден, добавив, что Путин его услышал и понял.

"Нам также, вероятно, потребуется усилить наше присутствие в странах НАТО, чтобы успокоить тех, кто находится на восточном фронте", – добавил политик.

Напомним: ранее советник Байдена Джейк Салливан заявил, что одним из тезисов американского лидера во время переговоров с Путиным было то, что никто не вправе диктовать НАТО, кого принимать или не принимать в Альянс. Таким образом Байден не дал обязательства Путину о том, что наше государство не станет членом НАТО.

Подробнее о том, как проходили переговоры президентов США и России, читайте в онлайн-хронике OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, Байден в разговоре с Путиным выразил поддержку Украине. Также он дал понять, что Вашингтон и европейские союзники могут ввести санкции в случае полномасштабного вторжения россиян.