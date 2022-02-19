Байден подтвердил, что воевать за Украину будет только Украина.

Дадут деньги, дадут оружие, но сражайтесь сами.

И дважды Байден сказал, что решение за Зеленском. Говорить с Путиным или не говорить, ехать в Мюнхен или оставаться в Украине в час Ч – сам Зеленский должен принять решение.

И здесь действительно кроется вся суть.

Это не только Зеленский должен решить единолично, а весь украинский народ.

Если большинство готово сражаться, сопротивляться, то и президент не сможет этому ничего противопоставить.

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Но если народ проявит пассивность и нежелание защищаться, то любой президент, даже Порошенко, не сможет ничего с этим поделать, потому что такой народ не спасти.

Мы должны дать себе ответ, готовы ли мы бороться за каждый метр земли, каждый дом, каждую высоту и каждый перекресток дорог, городов, бороться за Украину.

Я готов. А вы уж решайте за себя. Как и Зеленский.