Автобусы курсировали полупустые: СБУ обнародовала доказательства фальсификаций выборов в Госдуму РФ в ОРДЛО. Видео

Сотрудники Службы безопасности Украины выявили ряд фальсификаций на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей во время голосования в Государственную Думу РФ. В частности и это обеспечило очередной высокий процент путинской партии "Единая Россия" занять большинство депутатских кресел.

Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства. Правоохранители провели сложные процедуры, прослушали телефонные звонки, поступающие в административные учреждения ОРДЛО со спутниковых линий России (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Накануне выборов в российский парламент, кураторы РФ оперативно провели массовую паспортизацию населения временно оккупированных территорий и обеспечили централизованный подвоз к участкам так называемых избирателей. Однако в этот раз жители ОРДЛО не проявили желания участвовать в голосовании и неактивно отзывались на призыв. В результате автобусы ехали полупустыми", – рассказал пресс-секретарь СБУ Денис Дегтяренко.

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При этом уполномоченные лица указывали 100% заполняемости трансфера и буквально "дорисовывали" голоса. Колоссальная фальсификация была проведена и в электронных системах: сотрудников социальных отраслей и пенсионеров вносили в списки, как уже проголосовавших, однако их об этом никто не уведомлял.

"Несмотря на масштабные нарушения, российским кураторам не удалось достичь ожидаемой отметки в 500 тыс избирателей с территории ОРДЛО, а только 200 тысяч. После завершения выборов, пункты незаконной паспортизации немедленно "свернулись", – заключил представитель СБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, очевидные нарушения и фальсификации во время выборов в Госдуму, которые проходили 17-19 сентября 2021 года, привели к тому, что их результаты не признали не только в Украине, но и в Вашингтоне.