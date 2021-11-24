Автобус сгорел за несколько минут: выяснились новые детали ДТП в Болгарии, в котором погибли 45 человек

Трагическое дорожно-транспортное происшествие в Болгарии с участием автобуса могло произойти из-за большой скорости и наезда на дорожный знак. При трении металла образовались искры и транспортное средство сгорело за считанные минуты.

Секретарь Совета безопасности Перникского района Васько Пиргов рассказал, что автобус ехал со скоростью 100 км/час, при этом ошибкой водителя вероятно было движение по правой полосе трассы, где и был задет знак. Об этом сообщает издание Tribune (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Отмечается, что в результате наезда на дорожный знак, лопнуло переднее правое колесо, и автобус загорелся. Кроме того, в запасных шинах находились канистры с маслом, которые способствовали быстрому распространению пламени.

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По предварительным данным, транспортное средство сгорело всего за 2-3 минуты. Также правоохранители предполагают, чтоб большинство погибших задохнулись внутри салона. К тому же в Совете безопасности пока не рассматривают версию, что водитель мог заснуть за рулем, ведь незадолго до аварии автобус заезжал на заправку.

Примечательно, что личности погибших специалисты смогут установить только после проведения анализа ДНК из-за сильного обгорания трупов.

Как сообщал OBOZREVATEL, трагическое происшествие произошло около двух часов ночи 23 ноября возле села Боснек (Перницкая область), что в 50 км от Софии. Сгоревший автобус был одним из четырех, заказанных туристическим агентством из Скопье (столица Северной Македонии). Они совершали один тур, и в его рамках туристам разрешалось пересаживаться из автобуса в автобус во время остановок.