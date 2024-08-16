Автобус перевернулся и упал на металлические 'ежи' возле дороги: на Хмельнитчине в смертельном ДТП погибли школьница и учительница

В Хмельницкой области произошло смертельное ДТП. Автобус, который вез детей бойцов ВСУ, а также детей тех, кто погиб на фронте, съехал с дороги в кювет и перевернулся. В результате погибла ученица 6-го класса Иванна Костюк и учительница английского языка Олеся Тринус. Еще 13 детей получили травмы, четверо из них – в тяжелом состоянии.

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Учительница два раза делала замечание водителю

Трагедия произошла утром 13 августа. Автобус ЛАЗ "Лайнер" ехал из села Любар Житомирской области в Ивано-Франковскую область. В салоне находилось 19 детей действующих или погибших военных. А также двое учителей, которые сопровождали группу.

За рулем находился 50-летний водитель. Авария произошла примерно в 7 часов утра возле села Вишнополь Староконстантиновской громады Хмельницкой области. По сообщению областной полиции, водитель не справился с управлением, в результате чего автобус вылетел на обочину и перевернулся.

Однако очевидцы и знакомые погибших рассказывают, что автобус мчался на большой скорости. А учительница Олеся Тринус дважды подходила к водителю и делала ему замечание за то, что он едет очень быстро, напоминала ему, что он везет детей. Но, видимо, водитель к замечаниям не прислушался.

В результате он на скорости налетел на островок безопасности посередине дороги, а потом перевернулся на обочине. На беду на обочине еще стояли металлические "ежи", поскольку впереди был блокпост. Автобус боком упал прямо на них.

"Готова была обнять каждого"

На месте погибли 12-летняя школьница Любарского лицея №1 Иванна Костюк и 42- летняя учительница английского языка, завуч по воспитательной работе Глезненского лицея Олеся Тринус.

Кроме того, серьезные травмы получили 13 детей, четверо из них в тяжелом состоянии. Это черепно-мозговые травмы, ушибы внутренних органов, переломы. Один из школьников только на второй день вышел из комы.

Иванна Костюк училась в 6-м классе Любарского лицея №1. Ее классный руководитель Инна Игнатюк до сих пор не может поверить в то, что девочки уже нет в живых.

"Это был удивительный, добрый и ласковый ребенок. Она была настолько искренняя, что готова была обнять каждого. Бывало, придет в школу, обнимет и рассказывает, как у нее дома дела, какой был праздник", – со слезами говорит OBOZ.UA учительница.

У Иванны дядя на фронте, а папа служит в полиции. Когда им позвонили и сообщили о несчастье, то отец с бабушкой сразу выехали на место. Мама осталась с младшей сестричкой, которая в этом году пойдет в 1-й класс.

Отец увидел на месте аварии страшную картину, тело девочки было покалечено.

"Мы не раз с детьми ездили на отдых, на экскурсии, были даже в Болгарии. И всегда все было нормально. А тут такая авария, трудно представить, как опытный водитель мог допустить такое", – говорит классный руководитель.

"Она была светлым лучиком"

У Олеси Тринус остались пожилые родители и дочь Диана, которая в этом году закончила школу с золотой медалью. Девочка тоже была в этом автобусе вместе с мамой. Она получила травмы, сейчас находится в больнице, врачи отпустили ее только на похороны.

Олеся Тринус была учительницей английского и завучем по учебно-воспитательной работе в Глезненском лицее.

"Прекрасный человек, педагог. Она очень ответственная, на нее всегда можно было положиться", – рассказывает OBOZ.UA директор лицея Николай Васюк.

У Олеси Анатольевны было много учеников, они все ее любили. Об этом OBOZ.UA рассказала близкая коллега погибшей, бывший директор лицея Светлана Козаченко.

"Я помню тот день, когда Олеся Анатольевна первый раз пришла в школу. Это было больше 15 лет назад. Я была завучем, у нас уволилась учитель английского языка, и я тогда позвонила Олесе и пригласила ее. Она пришла, очень приятная, светлая. Она была эрудированная, грамотная, ко всему относилась с большой ответственностью. Кроме того, что она учила детей языку, в глубине души она была хорошим психологом. Она умела поддержать каждого ребенка. Я до сих пор слышу ее голос: "Все обязательно будет хорошо". Она всегда так говорила, всем желала добра и верила в него", – рассказывает OBOZ.UA Светлана Козаченко.

Погибшая учительница жила с родителями. Отец ее единственной дочери (они давно развелись) был военным и погиб в 2022 году. Поэтому Диана и оказалась в этой группе детей, которые ехали в Карпаты.

"Мы еще в понедельник в последний раз видели ее. Мы занимались ремонтом в школе, она как раз шла мимо. А уже на следующий день мы узнали, что нашей Олеси, нашего светлого лучика больше нет с нами", – со слезами говорит ее коллега.

Олеся Анатольевна очень любила родительский дом, всегда наводила там порядок, у нее было чисто и опрятно. Она всегда была в движении, всем интересовалась. Когда многие увлекались вышивкой бисером, она тоже освоила это мастерство. Любила в своей работе применять новые технологии преподавания. Но, к сожалению, эта страшная авария оборвала все ее планы.

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