Погибла женщина с племянником: под Киевом россияне расстреляли автомобиль

Российская армия продолжает убивать мирных жителей в Украине. Накануне оккупанты на блокпосту под Киевом расстреляли в упор автомобиль врача. Женщина, которая ехала в нем, пыталась вывезти своего племянника. В итоге тело мальчика удалось забрать и похоронить. А вот погибшая Марина до сих пор остается в машине, забрать ее пока невозможно.

Подробнее об этой трагедии читайте в материале OBOZREVATEL.

Врач-анестезиолог Центра детской кардиологии и кардиохирургии Марина Калабина 1 марта вместе с братом и его женой выехали из Киева за 14-летним племянником Арсением в село Кухари Иванковского района.

Как рассказала родственница 39-летней женщины, мальчик был в селе у бабушки с дедушкой, когда началась война. Но вскоре туда зашли российские оккупанты, в этом районе уже несколько дней идут обстрелы.

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"Они лупят из "Градов". Тут стоят их танки и постоянно стреляют, их вертолеты постоянно залетают со стороны Беларуси и тоже уничтожают все вокруг. Подорвали водонапорную башню. Заложили под газовую распределительную трубу снаряды, видимо, собираются устроить взрыв", – рассказывает местный житель.

Один из вражеских танков стал прямо в огороде возле дома бабушки и дедушки Арсения. Таким образом оккупанты пытаются прикрываться мирным населением.

Арсений получил тяжелое ранение в затылок во время обстрелов. Мальчик находился в доме, его родные начали организовывать эвакуацию. "Марина пыталась организовать автомобиль из "Охматдета", но не получилось. Тогда она набрала медикаментов и вместе с родителями ребенка на двух машинах бросилась в Кухари", – рассказывают коллеги врача.

Пока они ехали, мальчик скончался. Но они решили увезти тело ребенка домой. "Они подъехали к блокпосту, остановились и российские военные в упор расстреляли их машины. Авто Марины разлетелось в клочья, она погибла. Брат получил ранение, но им удалось вывезти ребенка и похоронить. Сейчас их приютили люди, но добраться до Киева они не могут", – рассказывает родственница.

Тело Марины остается в машине на блокпосту, его невозможно забрать, ведь есть большой риск быть убитым. Родные говорят, что будут ждать, поскольку не хотят новых жертв.

В Центре детской кардиологии и кардиохирургии, где работала Марина, не могут прийти в себя от такой трагедии. Многие знакомые, пациенты и коллеги выражают соболезнования.

"Она была чудесной, нежной, скромной, исключительным доктором. Она всю себя отдавала своей работе, очень любила новорожденных деток, старалась сделать все для их спасения. В последнее время она даже переживала, что ей больше приходится работать со старшими детьми, неонатология была ее призванием", – говорит о женщине заведующая отделением Руслана Калашникова.

Российские оккупанты продолжают убивать мирное население в Украине. Они специально обстреливают жилые дома, ведь это все, на что способны враги. В равном бою на земле у россиян нет шансов против украинских военнослужащих. Противник деморализован, несет огромные потери и способен наносить удары лишь по безоружным гражданам. Но за все свои преступления оккупанты ответят. Расплата неминуема.