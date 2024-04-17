Авто слетело в реку: на Полтавщине в ДТП погибли двое мужчин. Фото

В Полтавской области в реке Рудька обнаружили автомобиль Toyota Camry с телами двух мужчин. Машину подняли из водоема, полиция выясняет причины и обстоятельства ДТП.

Об этом 17 апреля сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Полтавской области. Как отмечается, информация об инциденте поступила правоохранителям в среду от очевидцев.

В частности, стало известно, что в реке Рудька между селом Васильевка и поселком Козельщина Кременчугского района находится авто.

Для выяснения обстоятельств на место прибыли полицейские и спасатели.

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям достали "Тойоту" из реки.

В машине обнаружили тела двух мужчин. Полицейские установили, что погибли местные жители: водитель 1990 года рождения и пассажир 1975 года рождения.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 апреля на улице Братиславской в Киеве мусоровоз протаранил две маршрутки. Автобусы были полны пассажиров. Предварительно, есть пострадавшие.

17 апреля в столице BMW влетела в остановку общественного транспорта на Берестейском проспекте. Вследствие ДТП пострадала военнослужащая.

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