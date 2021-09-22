Авто Шефира перед покушением "окружили": свидетель нападения раскрыл подробности

Появился первый свидетель покушения на помощника президента Украины Сергея Шефира. Он оказался строителем, его объект находится в селе Триполье Обуховского района.

Об этом сообщают Vesti.ua. Свидетель рассказал, что когда началась стрельба, впереди Audi A8, в котором находился Шефир, ехала черная машина, а позади – белый "бус".

"Мы вообще-то в Триполье работаем, ехали, услышали, что там что-то затрещало. Когда началась стрельба, то рядом с Audi (впереди нее) ехал черный автомобиль, а сразу позади белый микроавтобус", – утверждает он.

Ранее глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявлял, что засаду на авто Шефира устроили в лесу. Стреляли якобы из автоматического оружия с обеих сторон дороги.

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Как сообщал OBOZREVATEL, на советника президента Украины Сергея Шефира 22 сентября было совершено покушение.

Стреляли в его автомобиль, ранен водитель Иванько Александр Григорьевич 1963 г.р. По машине выпустили 18 пуль.

По факту покушения на Шефира открыто уголовное дело по статье "умышленное убийство".