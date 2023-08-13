Авто разорвало на куски: в Черкасской области три автомобиля устроили смертельное ДТП. Фото

В воскресенье, 13 августа, в Черкасской области на трассе "Золотоноша-Черкассы-Смела-Умань" произошло трагическое ДТП. Возле села Деньги на скорости столкнулись три автомобиля, это унесло жизни трех человек.

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Об этом сообщили спасатели, прибывшие на место дорожно-транспортного происшествия. Как указали на странице Facebook ГСЧС, людей буквально впечатало в разорвавшиеся транспортные средства, их пришлось вырезать из салонов.

Два водителя погибли на месте, еще один скончался по дороге в реанимацию. Место аварии перекрыто, образовалась пробка.

Сотрудники Нацполиции возбудили уголовное производство. Далее следователи будут выяснять все обстоятельства трагического ДТП.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киевской области мотоциклист на скорости въехал в грузовик, который разворачивался на перекрестке. От полученных травм водитель двухколесного транспорта скончался на месте ДТП.

Также под Киевом водитель легковушки Renault нарушил ПДД, а затем, пытаясь скрыться, на скорости протаранил электросопротивление. В результате ДТП пострадали владелец авто и его пассажир.

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