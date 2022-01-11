Авто перевернулось несколько раз: киевская учительница после страшного ДТП борется за возможность ходить

Жизнь 26-летней преподавательницы Юлии Ильницкой в одно мгновение изменила страшная авария: девушка получила тяжелые травмы и вот уже пять месяцев борется за полноценную жизнь. До сих пор никто не может понять, что же в тот жаркий день произошло на трассе Киев – Чоп в Житомирской области.

Подробнее о ситуации читайте в материале OBOZREVATEL.

Дорога обернулась бедой

Юлия Ильницкая, уроженка Кременца Тернопольской области, 9 августа 2021 года возвращалась в Киев. Нужно было выходить на работу – девушка преподавала в столичной школе, в Днепровском районе. Вместе с подругой они нашли "попутку" через BlaBlaCar.

55-летний водитель уже проехал приличный отрезок дороги, но за Новоград-Волынским произошло непонятное. По словам отца девушки Андрея Ильницкого, практически на пустой дороге Ford Sierra бросило на отбойник, а затем он несколько раз перевернулcя и оказался в кювете. "Это две полосы дороги и еще метров пять до кювета", – говорит мужчина.

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Водитель и подруга Юлии получили царапины и ушибы. "Их не госпитализировали, а подруга дочки, с которой они вместе снимали квартиру в Киеве, на второй день уже вышла на работу", – добавил Ильницкий.

А вот Юлия, которая сидела за водителем, получила тяжелые травмы: черепно-мозговую и множество переломов – лицевой кости, позвоночника, грудной клетки, костей предплечья, а также ушибы внутренних органов. На скорой Юлию отвезли в ближайшую больницу – Новоград-Волынскую районную.

"Через два часа мы уже приехали к дочке. До утра врачи спасали ее жизнь – вытянули. А спустя два дня дочку на реанимобиле перевезли в Киевскую больницу скорой помощи. Несколько дней Юля провела в реанимации, затем ее прооперировали: на переломанные шейные позвонки поставили импланты. Еще через два дня прооперировали руку, тоже ставили импланты", – рассказал OBOZREVATEL Андрей Ильницкий.

Девушка провела в столичной больнице еще две недели, а затем ее, лежачую, перевезли в реабилитационный центр "Модричи" в Трускавце. Там с ней начали заниматься и результаты уже внушают оптимизм.

"Сейчас дочка чувствует ноги: левую лучше, правую – хуже. На руках пальцы не сгибаются, но двигаются: то есть ложку может взять, но чтобы на руках подтянуться – такого нет", – добавил отец девушки.

Расследование идет до сих пор

О том, что уголовное производство открыто, полиция Житомирской области сообщила еще 10 августа, но спустя пять месяцев расследование так и не завершено.

Семья Юлии Ильницкой не слишком пристально следит за ходом дела – им не до того. В полиции тоже не смогли прояснить ситуацию и предложили отправить информационный запрос.

55-летний житель Тернопольской области, который вез в Киев двух учительниц, не захотел комментировать произошедшее – правда, сконтактировал со своим адвокатом (и родственником).

Иван Староста рассказал OBOZREVATEL, что последний раз, когда он и его подзащитный общались со следователем, тот сказал, что экспертизы назначены, но результатов еще нет из-за загруженности экспертов.

До сих пор непонятно, почему произошло ДТП. "Другого автомобиля (во время аварии. – Ред.) там не было. Вадим Феофанович точно объяснить не может, что произошло. Похоже, что-то с машиной, так как ее потянуло в бок и выбросило на обочину. Мы рассчитываем, что эксперты прояснят ситуацию. Водитель точно был трезвый – мы сами инициировали, чтобы взяли кровь", – говорит адвокат.

Также, по его мнению, нормальная практика, когда уголовные производства расследуются на протяжении года.

Главное – встать на ноги

Накануне Нового года родители забрали Юлию из реабилитационного центра – дома для нее сделали мини-спортзал со специальными тренажерами. Но это, конечно, не выход, а временная замена. После небольшого перерыва девушке снова нужно отправиться в реабилитационный центр, который специализируется на травмах позвоночника.

Однако возможности семьи истощены. Стоимость одного дня пребывания (реабилитации) в центре – почти семь тысяч гривен. Юлия с мамой провели там уже четыре месяца.

По словам Андрея Ильницкого, нельзя сказать, что водитель, в автомобиле которого пострадала Юлия, совсем не помогал: "Перекидывал три, шесть тысяч". Но, конечно, эти деньги – капля в море.

Хотя реабилитация стоит дорого, однако она дает результаты, а для Юлии и ее близких главное – чтобы она снова смогла ходить и вести полноценную жизнь. Сегодня у девушки группа инвалидности – 1А (то есть, человек полностью зависит от других лиц).

На лечение Юлии ушло уже около миллиона гривен. Андрей Ильницкий говорит, что если бы не помощь людей, то его дочь просто лежала бы. Помогли и на работе Юлии, в школе, и жители ее родного города Кременца, и просто неравнодушные украинцы.

В Facebook даже создали группу, в которой постоянно информируют о каждой маленькой победе девушки, которая дается ей с огромным трудом.

Кто имеет желание и возможность помочь Юлии Ильницкой, публикуем реквизиты – это карточки ее родителей:

Ильницкий Андрей

5168 7451 0072 1635 (евро)

5168 7451 0012 2054 (доллар)

5168 7451 0072 2377 (ПриватБанк)

Ильницкая Алла

5168 7574 2035 2082 (ПриватБанк)

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