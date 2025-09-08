Авто перевернулось на крышу: в ДТП на Прикарпатье погибли двое юношей, есть пострадавшие. Фото

Вечером 7 сентября в городе Снятин Ивано-Франковской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погибли двое юношей, еще два человека получили травмы.

Об этом сообщили в полиции Ивано-Франковской области. Отмечается, что правоохранители начали уголовное производство и устанавливают все обстоятельства происшествия.

Подробности смертельного ДТП на Прикарпатье

В полицию сообщение о ДТП поступило около 23:00 в воскресенье, 7 сентября. На место сразу выехала следственно-оперативная группа, которая зафиксировала последствия аварии.

Правоохранители предварительно установили, что 19-летний водитель автомобиля Skoda Octavia не справился с управлением. Машина съехала с проезжей части в кювет, после чего врезалась в забор частного хозяйства и бетонную электроопору, а потом перевернулась на крышу.

В результате столкновения водитель и 15-летний пассажир, оба местные жители, погибли на месте. Их травмы оказались несовместимыми с жизнью.

"Двое 16-летних пассажиров, также местные жители, получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы", – сообщили в полиции.

По данному факту следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта полиции Ивано-Франковской области открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

