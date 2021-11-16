Аваков допустил, что подозреваемые по делу Шеремета могли сотрудничать с СБУ

Бывший министр внутренних Украины Арсен Аваков предполагает, что подозреваемые в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Яна Дугарь, Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко могли сотрудничать со Службой безопасности Украины. Он считает, что все факты должны быть оценены судом.

Об этом экс-министр заявил в интервью "Украинской правде". Он сообщил, что еще в 2019 году ознакомил президента Владимира Зеленского и экс-генпрокурора Руслана Рябошапку с материалами дела, обратив их внимание на то, что записи трех видеокамер с места преступления, которую изымали сотрудники СБУ, пропали.

"И хорошо бы эту тему раскрыть", – отметил Аваков.

Он отметил, что после внутреннего расследования в СБУ сообщили: "Ничего не пропало, ничего у нас не было, и это безосновательное обвинение". Экс-министр подчеркнул, что до сих пор не согласен с этим утверждением.

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Потом начались суды, и это был "не процесс доказательств и защиты, а процесс политический – кто громче кричит", утверждает Аваков.

"И именно этот эпизод и направился в суд – что они исполнители. Они могли знать, а могли и не знать до конца, в отношении кого они это делают. Кто им это дело заказал, по какой процедуре – это отдельный разговор. Он вынесен в отдельное производство", – отметил экс-министр.

На прямой вопрос журналиста, считает ли Аваков, что Антоненко, Кузьменко и Дугарь сотрудничали со Службой безопасности Украины он ответил: "Есть такая у меня дальняя мысль".

"Для любых этих сомнений и есть суд. Поэтому они подозреваемые и не более чем", – добавил экс-министр.

Напомним, журналиста Павла Шеремета убили 20 июля 2016 года в центре Киева. Машину, в которой он был, взорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.

12 декабря 2019 года полиция назвала и задержала подозреваемых в организации убийства. Подозрение по статье 115 (Умышленное убийство) было выдвинуто Андрею Антоненко и детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко.

Также Яну Дугарь заподозрили в том, что перед убийством Шеремета она якобы проводила "разведку", фотографируя камеры видеонаблюдения недалеко от места преступления.

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