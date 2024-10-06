Артефакты, похищенные Россией в Украине, начали появляться на международном черном рынке, – Костин

Артефакты, похищенные российскими оккупантами в Украине, уже начали появляться на международном черном рынке. Благодаря сотрудничеству с ФБР и министерством юстиции США, Киев имеет достаточно доказательств для открытия новых уголовных производств в отношении российских преступлений по краже культурных ценностей.

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Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Андрей Костин в интервью "Голосу Америки". По его словам, при поддержке генпрокурора США была проведена встреча в Вашингтоне со специальной командой ФБР, специализирующейся исключительно на расследовании преступлений, направленных против культурного наследия.

"Кроме систематического уничтожения культурного наследия, Россия прибегает к еще одному преступлению – краже культурных ценностей. Эти артефакты, похищенные из наших музеев и археологических памятников, теперь появляются на международном черном рынке. У нас уже достаточно доказательств для открытия новых уголовных производств. по этим преступлениям", – сказал Костин.

Генпрокурор добавил, что благодаря тесному сотрудничеству с американскими коллегами из ФБР и минюстом США удалось "собрать воедино все пазлы".

На основе полученной информации было создано специальное подразделение в Офисе генпрокурора Украины.

"Это подразделение занимается не только расследованием случаев разрушения культурного наследия в результате обстрелов, но и случаями, когда наше культурное наследие пытаются незаконно продать за границей", – рассказал Андрей Костин.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце сентября в Минкульте информировали, что Украина благодаря сотрудничеству с США вернула похищенные россиянами артефакты. Они находились на временно оккупированных территориях, откуда ценности пытались переправить в Соединенные Штаты.

А в конце ноября 2023 стало известно, что в Украину возвращается скифское золото, которое было выставлено в музее в Нидерландах, когда армия России в 2014 году оккупировала украинский Крым.