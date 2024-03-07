Арсен Жумадилов провалил обеспечение питанием ВСУ, – Береза

В срыве торгов на поставку продуктов питания в армию виновато ГП "Государственный оператор тыла" под руководством Арсена Жумадилова – ведомство дважды кардинально меняло условия торгов. Обвинение со стороны ГОТ в адрес поставщиков – еще одна попытка чиновников снять ответственность.

Такое мнение в своей колонке OBOZ.UA высказал экс-нардеп Борислав Береза.

Автор поста напомнил, что сегодня были провалены торги на поставку питания для ВСУ, ведь "из-за неадекватных условий на них никто не пришел".

"Господин Жумадилов созвал брифинг, на котором обвинил рынок поставщиков в сговоре. И в то же время заявил, что пойдет к этим же поставщикам, которые якобы в сговоре и будут просить их заключать с ГОТом прямые контракты. Уже непонятно – если рынок в сговоре, то чего же вы к ним бежите и умоляете, и готовы отказаться от Прозоро и вернуться ко временам Резникова?" – пишет экс-нардеп.

По его мнению, Арсен Жумадилов не справился с задачей, которую ему поручило государство – обеспечить питание ВСУ. И теперь пытается переложить ответственность на поставщиков. Кроме того, отмечает автор блога, во время организации тендеров были сделаны по меньшей мере две грубые управленческие ошибки.

"Первая ошибка: сначала глава ГОТ выписал условия, которые почему-то соответствовали только крупным торговым сетям. От поставщиков вдруг потребовали, например, наличия кассовых аппаратов, что согласитесь несколько дико, когда речь идет о группе объемом в миллиарды. Эти условия признаны незаконными решениями суда. Ошибка другая. Вместо того чтобы учесть решение суда и убрать дискриминационные условия, Жумадилов ввел еще более жесткие. Которые выглядят как карательные и репрессивные. 20% за непринятую Налоговую накладную или 50% за день отсрочки поставки ставят под вопрос возможность честно работать и получать прибыль", - отметил Береза.

Бывший народный депутат убежден, что вина за проваленное государственное мероприятие лежит не на участниках этого мероприятия, а на организующих его чиновниках.

"Господин Жумадилов везде жалуется, что поставщики срывают реформу. Ок, поставщики плохие. Но в чем реформа? Что заявку теперь на поставку тех же продуктов военная часть будет направлять не непосредственно фирме, а через ГОТ? И что деньги будут платить теперь не Минобороны, а ГОТ? То есть господин Жумадилов считает реформой факт того, что он будет теперь распоряжаться государственными деньгами, а не другой чиновник? Ведь предмет закупки не изменился, покупается тот же набор продуктов, как и при Резникове. В условиях объявленных торгов ничего не изменилось по сравнению с тем, что было при Резникове. Кроме безумного увеличения штрафов", – продолжает экс-депутат.

Борислав Береза отмечает, что цена ошибки чиновника в данном случае крайне значима.

"Если дважды подряд торги по поставкам ВСУ срываются, то дальнейшее притворство, что все в порядке и все под контролем, может привести к срыву питания и, наконец, к серьезным проблемам на фронте. Ответственность за это будет уже не на Жумадилове и даже не на Умерове, а на президенте", - резюмирует Борислав Береза.