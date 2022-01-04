'Арон Майберг 'слил' Аэросвит, а теперь 'сливает' МАУ': сотрудники авиакомпании выступили с заявлением

Председатель наблюдательного совета и совладелец крупнейшей авиакомпании страны "Международные авиалинии Украины" Арон Майберг якобы решил "довести ее до банкрутства", постепенно увольняя менеджмент и создавая задолженность по зарплате сотрудникам. Последние убеждены, что МАУ в итоге может повторить судьбу бывшей украинской компании Аэросвит (существовала с 1994 по 2013 год).

Об этом говорится в материале "СтопКор", среди прочего со ссылкой на письмо от имени трудового коллектива авиаперевозчика, которое пришло в адрес редакции. Они жалуются на проблемы, "которые творятся в высшем руководстве" компании, и которых они больше не могут замалчивать.

Называть свои имена авторы заявления отказались. Уточнили лишь, что в МАУ они работают много лет, и за это время стали свидетелями многих трансформаций. Так, компания вышла корнями из государственной Air Ukraine, позже ее акционерами были Австрийские и Швейцарские авиалинии, а также Европейский банк реконструкции и развития. А в 2011 году долю в ней приватизировал бывший акционер Аэросвита Арон Майберг.

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"Те из нас, кто работал в Аэросвите до его банкротства еще помнят, как все начиналось, и как печально позже закончилось. Там тоже не платили сотрудникам зарплаты и закрывали рот профсоюзным организациям, обвиняя их в разжигании конфликтов. Однако, большое видится издалека. Сейчас уже ясно, что это была чистой воды рокировка. Арон Майберг "слил" Аэросвит, а теперь так же сливает МАУ", – говорится в письме.

Сотрудники авиакомпании подчеркнули, мол, им трудно изнутри судить, какая роль в этих процессах второго бенефициара – олигарха Игоря Коломойского (известно, что ему принадлежат около 25% пакета акций).

"Все мы знаем из прессы про "МАУ Коломойского", однако реальная сила его влияния нам непонятна. Совсем другой дело – Арон Сергеевич Майберг. Он фактически управляет компанией все эти годы, ни одно решение здесь без него не принимается. На все вопросы трудового коллектива о проблемах в компании, о задержке с выплатой заработной платы по его вине мы слышим от него одно – потерпите", – рассказывают представители коллектива МАУ.

Они подчеркнули: за то время, что он управляет авиакомпанией, были утрачены ее партнерские отношения с аэропортом "Борисполь", "Украэрорухом" и Государсьвенной авиаслужбой – из-за систематических невыплат и судов. Как результат, отмечают в письме, долги МАУ перед этими предприятиями превышают 3,5 млрд гривен. Они были накоплены "вследствие длительного выполнения убыточных рейсов с 2014 по 2019 год".

"Такие решения принимаются в ручном режиме единолично. Но молчать мы больше не можем, потому что, несмотря ни на что, любим нашу МАУ и верим, что она станет лучше и чище", – подытожили сотрудники "Международных авиалиний Украины", призвав СМИ и общественность "вскрыть этот "нарыв", иначе компанию "ждет повторение Аэросвита, которое Майберг уже планомерно готовит".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Общее собрание ЧАО "Авиакомпания "МАУ" приняло решение о прекращении полномочий Евгения Дыхне в должности президента компании. Тот в ответ подал иск в суд, пытаясь вернуть право продолжить работу. В то же время в СМИ заговорили об обострении конфликта между бенефициарами МАУ Ароном Майбергом и Игорем Коломойским.