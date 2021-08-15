Иногда думаю такой себе: "Хорошо, что я в армии был". Типа похвалил.

Армия – она успокаивает. Человек, который служил в армии – он просто знает, шо на балконе лежит рюкзак со шмотом, плейтом и аптечкой, в магазине продается колбаса, хлеб и семачки, а в кармане есть телефон.

Хлопчик из армии знает: если начнется – ему позвонят. Он купит две палки колбасы, батон, четыре пачки семачки и три блока сигарет, бросит все в рюкзак, пополнит телефон, поцёмает жену и ребенка и уедет, забыв зарядку.

Спокойно, без интернета, военной аналитики и паники в рядах тех, кого эксперты привычно-презрительно называют "обывателями".

Дембель не паникует. Он знает, что ему вложат в руки зброю и лопату, насыпят бэка и отдадут самый частый в армии наказ: "Разъ*буйся". И он пойдет и совершит абсолютное и сумасшедшее, то есть – ровно то, что и всегда.

Армия, брат – она успокаивает.

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