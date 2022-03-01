Армия Беларуси вторглась в Украину: Жданов пояснил цель

Войска Беларуси, выступившие на стороне страны-агрессора России в войне против Украины, будут заполнять "оперативную паузу", пока РФ будет восстанавливать резерв. Фактически белорусы будут воевать в Украине вместо российской армии.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал военный эксперт Олег Жданов. Он добавил, что российско-украинские переговоры на реке Припять, проведенные накануне, были нужны Кремлю именно для такой паузы.

Ввод белорусских войск в Украину необходим, чтобы "мы сражались с Беларусью, пока Путин собирает новую армию", – пояснил он.

Вместе с тем эксперт заметил, что Кремлю не приходится рассчитывать на качественный резерв, поскольку накануне войны с Украиной группировка для наступления по большей части формировалась за счет воинских частей, которые остались в РФ.

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Теперь же, по мнению Жданова, чтобы набрать дополнительные силы, оккупантам придется "пройти метлой" по этим частям, фактически опустошив их.

Что касается мотивации таких бойцов, то эксперт заметил, что она вряд ли будет высокой, поскольку благодаря "сарафанному радио" они уже наверняка знают о больших масштабах потерь российской армии в Украине.

"Бойцы знают, что ехать в Украину – это ехать в ад, как они говорят. И обратной дороги может не быть", – сказал Жданов.

Полную версию интервью с Олегом Ждановым читайте здесь.

Как писал OBOZREVATEL, 1 марта войска Беларуси вторглись на территорию Украины. Ранее с территории РБ на нашу страну была осуществлена атака истребителями.