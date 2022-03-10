Арестович: сотрудники ФСБ сдают украинской стороне позиции кадыровцев. Видео

ФСБ России информирует защитников Украины о местах нахождения кадыровцев. Силовики страны-агрессора не против избавиться от наемников главы Чечни Рамзана Кадырова.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире украинского телемарафона. Он отметил, что кадыровцы занимают важное место в системе путинского режима.

"Федеральная служба безопасности специально решила под шумок решить вопрос Кадырова и кадыровцев, как силы, которая еще имеет значительное влияние в России. И тихонько сдает украинской стороне конкретные места нахождения, скажем так, силовых подразделений с Северного Кавказа", – рассказал Арестович.

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Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты за 14 дней войны против Украины потеряли более 12 тысяч своих солдат и офицеров. Также наши защитники активно уничтожают вражескую технику.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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