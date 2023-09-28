Арест или залог в 1 млрд грн: суд избрал меру пресечения руководителю Полтавского ГОКа Жеваго

Печерский районный суд арестовал на два месяца с возможностью внесения залога председателя правления Полтавского ГОКа Виктора Лотоуса. Размер залога составляет 999,991 млн. грн. Лотоус подозревается в краже 157 млрд грн.

Об этом сообщил Офис Генпрокурора.

По данным Генпрокуратуры, Лотоуса подозревают в незаконной добыче полезных ископаемых на территории Полтавского ГОКа (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 240, ч. 2 ст. 364-1 УК Украины).

Полтавский ГОК принадлежит предпринимателю Константину Жеваго, против которого уже расследуется несколько уголовных дел.

По версии следствия комбинат под руководством Лотоуса, имея лицензию на добычу только железной руды, незаконно обрабатывал и продавал другие породы полезных ископаемых.

Видео дня

Эти породы должны храниться в специально отведенных хранилищах. Их обрабатывали и получали щебень трех различных фракций, которые продавали субъектам предпринимательской деятельности.

Заявлено, что за 2015-2021 годы было незаконно добыто более 20 млн кубометров этого полезного ископаемого, а сумма нанесенного ущерба оценивается в сумму более 157 млрд грн.